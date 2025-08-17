Galatasaray'da Nicolo Zaniolo için flaş iddia: Ülkesine dönecek!

"ZANIOLO ÖNEMLİ BİR FUTBOLCU"

Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Okan Buruk, Zaniolo'yla ilgili; "Hazırlık maçlarında bence oyun anlayışı, disiplin anlamında iyi mesajlar verdi hepimize. Bizim için önemli bir oyuncu. Gelecek tekliflere göre değerlendirme yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.