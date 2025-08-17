Galatasaray'da Nicolo Zaniolo için flaş iddia: Ülkesine dönecek!
Galatasaray'da geleceği merak edilen Nicolo Zaniolo, hazırlık kampını sarı-kırmızılılarda geçirmiş ve ligin ilk 2 maçına sonradan dahil olmuştu. İtalyan basınına göre 26 yaşındaki futbolcu gelecek sezon G.Saray'da olmayacak ve Serie A ekibine imza atacak. İşte tüm ayrıntılar...
2023 yılının devre arasında Roma'dan Galatasaray'a 15 milyon Euro bonservisle transfer olan Nicolo Zaniolo, o sezon harici diğer yıllarda başka takımlara kiralandı.
Sırasıyla Aston Villa, Atalanta ve Fiorentina'da kiralık olarak süre alan İtalyan yıldızın opsiyonu kullanılmadı ve sarı-kırmızılılara geri döndü.
İtalyan basınında çıkan haberlere göre 26 yaşındaki futbolcu gelecek sezon Galatasaray'da olmayacak.
UDINESE İHTİMALİ GÜÇLENDİ
Bu sebeple Zaniolo'nun Serie A temsilcisi Udinese'ye transferinin gitgide güçlendiği kaydedildi.
Öte yandan oyuncuyla PSV, Benfica, Sunderland ve Flamengo'nun da ilgisi olduğu belirtildi.
Ayrıca önümüzdeki yaz oynanacak Dünya Kupası'nda milli takıma seçilmek isteyen Zaniolo'nun, ülkesinde forma giymeye daha sıcak baktığı belirtildi.
"GALATASARAY'DAN AYRILACAK"
Geçen ay İtalyan basınına konuşan yıldız ismin menajeri Claudio Vigorelli, "Galatasaray'dan ayrılacak ve transfer döneminde neler olacağını göreceğiz. Zamanımız var ve transfer dönemi uzun." şeklinde konuşmuştu.
"ZANIOLO ÖNEMLİ BİR FUTBOLCU"
Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Okan Buruk, Zaniolo'yla ilgili; "Hazırlık maçlarında bence oyun anlayışı, disiplin anlamında iyi mesajlar verdi hepimize. Bizim için önemli bir oyuncu. Gelecek tekliflere göre değerlendirme yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.
Bu sezon ligin ilk 2 maçına sonradan dahil olan Zaniolo, 32 dakika süre aldı ve gol - asist katkısı yapamadı.
Geçen sezonun ilk yarısını Atalanta'da, diğer yarısını Fiorentina'da geçiren Zaniolo, 36 maçta 3 gol - 3 asistlik performans sergiledi ve 1.025 dakika sahada kaldı.