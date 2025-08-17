Habertürk
        Galatasaray'da Nicolo Zaniolo için flaş iddia: Ülkesine dönecek! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Nicolo Zaniolo için flaş iddia: Ülkesine dönecek!

        Galatasaray'da geleceği merak edilen Nicolo Zaniolo, hazırlık kampını sarı-kırmızılılarda geçirmiş ve ligin ilk 2 maçına sonradan dahil olmuştu. İtalyan basınına göre 26 yaşındaki futbolcu gelecek sezon G.Saray'da olmayacak ve Serie A ekibine imza atacak. İşte tüm ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2025 - 20:31 Güncelleme: 17.08.2025 - 20:31
        • 1

          2023 yılının devre arasında Roma'dan Galatasaray'a 15 milyon Euro bonservisle transfer olan Nicolo Zaniolo, o sezon harici diğer yıllarda başka takımlara kiralandı.

        • 2

          Sırasıyla Aston Villa, Atalanta ve Fiorentina'da kiralık olarak süre alan İtalyan yıldızın opsiyonu kullanılmadı ve sarı-kırmızılılara geri döndü.

        • 3

          İtalyan basınında çıkan haberlere göre 26 yaşındaki futbolcu gelecek sezon Galatasaray'da olmayacak.

        • 4

          UDINESE İHTİMALİ GÜÇLENDİ

          Bu sebeple Zaniolo'nun Serie A temsilcisi Udinese'ye transferinin gitgide güçlendiği kaydedildi.

        • 5

          Öte yandan oyuncuyla PSV, Benfica, Sunderland ve Flamengo'nun da ilgisi olduğu belirtildi.

        • 6

          Ayrıca önümüzdeki yaz oynanacak Dünya Kupası'nda milli takıma seçilmek isteyen Zaniolo'nun, ülkesinde forma giymeye daha sıcak baktığı belirtildi.

        • 7

          "GALATASARAY'DAN AYRILACAK"

          Geçen ay İtalyan basınına konuşan yıldız ismin menajeri Claudio Vigorelli, "Galatasaray'dan ayrılacak ve transfer döneminde neler olacağını göreceğiz. Zamanımız var ve transfer dönemi uzun." şeklinde konuşmuştu.

        • 8

          "ZANIOLO ÖNEMLİ BİR FUTBOLCU"

          Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Okan Buruk, Zaniolo'yla ilgili; "Hazırlık maçlarında bence oyun anlayışı, disiplin anlamında iyi mesajlar verdi hepimize. Bizim için önemli bir oyuncu. Gelecek tekliflere göre değerlendirme yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

        • 9

          Bu sezon ligin ilk 2 maçına sonradan dahil olan Zaniolo, 32 dakika süre aldı ve gol - asist katkısı yapamadı.

        • 10

          Geçen sezonun ilk yarısını Atalanta'da, diğer yarısını Fiorentina'da geçiren Zaniolo, 36 maçta 3 gol - 3 asistlik performans sergiledi ve 1.025 dakika sahada kaldı.

        Yazı Boyutu
        Habertürk Anasayfa