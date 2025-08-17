Habertürk
        Cimbom'dan Mauro Icardi'ye yeni sözleşme!

        Yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından sahalarda golle dönen Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi için flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların, Arjantinli golcüye yeni sözleşme teklif etmeye hazırlandığı öne sürüldü.

        Giriş: 17.08.2025 - 13:50 Güncelleme: 17.08.2025 - 13:50
          Galatasaray'da Icardi, 281 gün sonra formasına kavuştu. Deneyimli golcü, uzun süreli sakatlığının ardından sahalara golle döndü.

          Ayrıca sarı kırmızılı kulüp de Arjantinli futbolcu ile sözleşme yenilemeyi düşünüyor.

          32 yaşındaki futbolcu böylece 281 gün sonra yeşil zeminde yer aldı. 87'nci dakikada skoru belirleyen golü kaydeden Icardi, ayrıca uzun bir aranın ardından gol sevinci de yaşamış oldu.

          TRT Spor'un haberine göre; Arjantinli futbolcunun, milli maç arasına kadar oynayacak mücadelelerde de oyunun gidişatına göre süre bulabileceği öğrenildi. Sarı kırmızılı yönetim sahalara dönen 32 yaşındaki futbolcuyla sözleşme uzatmayı planlıyor.

          Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli golcünün de maaşında indirime gidebileceği gelen haberler arasında. Yönetimin hedefi, golcü futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 3 yıllık anlaşma sağlamak.

