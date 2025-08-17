Cimbom'dan Mauro Icardi'ye yeni sözleşme!
Yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından sahalarda golle dönen Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi için flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların, Arjantinli golcüye yeni sözleşme teklif etmeye hazırlandığı öne sürüldü.
- 1
Galatasaray'da Icardi, 281 gün sonra formasına kavuştu. Deneyimli golcü, uzun süreli sakatlığının ardından sahalara golle döndü.
- 2
Ayrıca sarı kırmızılı kulüp de Arjantinli futbolcu ile sözleşme yenilemeyi düşünüyor.
- 3
32 yaşındaki futbolcu böylece 281 gün sonra yeşil zeminde yer aldı. 87'nci dakikada skoru belirleyen golü kaydeden Icardi, ayrıca uzun bir aranın ardından gol sevinci de yaşamış oldu.
-
- 4
TRT Spor'un haberine göre; Arjantinli futbolcunun, milli maç arasına kadar oynayacak mücadelelerde de oyunun gidişatına göre süre bulabileceği öğrenildi. Sarı kırmızılı yönetim sahalara dönen 32 yaşındaki futbolcuyla sözleşme uzatmayı planlıyor.
- 5
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli golcünün de maaşında indirime gidebileceği gelen haberler arasında. Yönetimin hedefi, golcü futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 3 yıllık anlaşma sağlamak.
- 6
-
- 7