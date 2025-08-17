Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Haberler Gündem 3. Sayfa Taksici silahlı saldırı kurbanı! Arkadaşları kontak kapattı! | Son dakika haberleri

        Taksici silahlı saldırı kurbanı! Arkadaşları kontak kapattı!

        İstanbul Eyüpsultan'da korkunç bir taksici cinayeti işlendi. Olayda Sefer Kaya adlı taksici, henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı. Kaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken arkadaşları da kontak kapattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2025 - 13:35 Güncelleme: 17.08.2025 - 13:35
        Taksici silahlı saldırı kurbanı! Arkadaşları kontak kapattı!
        Eyüpsultan'da uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan taksici, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre ilçede taksi sürücüsü Sefer Kaya, henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı.

        İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Kaya, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

        Kaya, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalarda polis, saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla bir şüpheliyi gözaltına aldı.

        Olaydan sonra taksiciler konvoy oluşturarak bir süre korna çalıp saldırıyı protesto etti. Otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Kaya'nın cenazesi, buradaki işlemlerin ardından yakınları tarafından alındı. Küçükçekmece Gasilhanesi'ne götürülen cenaze, kılınacak namazın ardından defnedilecek.

        Kaya'nın kuzeni Ferhat Tayber, Adli Tıp Kurumu önünde gazetecilere, "Bizim Sefer'imiz gitti, başkasının Sefer'i gitmesin. Şüpheliler umarız bir an önce yakalanır. Karıncaya bile zarar vermeyen biriydi. İki küçük çocuğu vardı. Allah sabır versin. Hiç kimseyle bir husumeti yoktu." dedi.

        Öte yandan, gözaltına alınan şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor.

        Fotoğraflar: DHA

        #Son dakika haberler
