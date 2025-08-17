Taksici silahlı saldırı kurbanı! Arkadaşları kontak kapattı!

Eyüpsultan'da uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan taksici, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AA'da yer alan habere göre ilçede taksi sürücüsü Sefer Kaya, henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı.

REKLAM advertisement1

İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Kaya, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Kaya, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalarda polis, saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla bir şüpheliyi gözaltına aldı.

REKLAM

Olaydan sonra taksiciler konvoy oluşturarak bir süre korna çalıp saldırıyı protesto etti. Otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Kaya'nın cenazesi, buradaki işlemlerin ardından yakınları tarafından alındı. Küçükçekmece Gasilhanesi'ne götürülen cenaze, kılınacak namazın ardından defnedilecek.

Kaya'nın kuzeni Ferhat Tayber, Adli Tıp Kurumu önünde gazetecilere, "Bizim Sefer'imiz gitti, başkasının Sefer'i gitmesin. Şüpheliler umarız bir an önce yakalanır. Karıncaya bile zarar vermeyen biriydi. İki küçük çocuğu vardı. Allah sabır versin. Hiç kimseyle bir husumeti yoktu." dedi.

Öte yandan, gözaltına alınan şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor. Fotoğraflar: DHA