Metin Tekin: Beşiktaş'ın galibiyete çok ihtiyacı vardı!

Trendyol Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında ikas Eyüpspor'la karşı karşıya geldi ve rakibini 2-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlıların efsane oyuncularından Metin Tekin, HT Spor'da "Oyun Aklı" programında Beşiktaş-Eyüpspor mücadelesini değerlendirdi.

REKLAM advertisement1

"GALİBİYETE ÇOK İHTİYACI VARDI"

Beşiktaşlıların en azından bu dönemlerde çok da rahat seyrettikleri maç yok. Galibiyet güzel şeydir, bugün de çok zor bir galibiyet oldu Beşiktaş için. Beşiktaş maçın ilk 20-25 dakikasında iç sahada tempolu başladı. Maç bazında, sezon başında sürdürülebilirlik çok önemli. Beşiktaş'ın çok ihtiyacı olan bir galibiyetti, puan kaybıyla başlamak çok olumsuz etkileyebilirdi.

📺 Oyun Aklı



🎙️ Metin Tekin: "Beşiktaş'ın çok ihtiyacı olan bir galibiyetti, puan kaybıyla başlamak çok olumsuz etkileyebilirdi." pic.twitter.com/t4IJVGc7Oi — HT Spor (@HTSpor) August 17, 2025

"NDIDI, ORKUN'U ÖN PLANA ÇIKARIR"

Yeterli ve iyi oyuncu gelmesi önemli, nitelik olarak istediğin vasıfta olmazsa çok da anlamlı değil. Ndidi'nin performans olarak yeterli olduğunu bu maç için söyleyemeyiz ama o tipte oyuncunun gelmesi, Orkun'u daha ön plana çıkarır. Beşiktaş'ta yedek kulübesine baktığımızda net bir oyuncu gözümüze çarpmadı.

📺 Oyun Aklı



🎙️ Metin Tekin: "Yeterli ve iyi oyuncu gelmesi önemli, nitelik olarak istediğin vasıfta olmazsa çok da anlamlı değil. Beşiktaş'ta yedek kulübesine baktığımızda net bir oyuncu gözümüze çarpmadı." pic.twitter.com/00p73WIuIN — HT Spor (@HTSpor) August 17, 2025