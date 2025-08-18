Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Matrix'i bakın kim reddetmiş! Brad Pitt'ten Al Pacino'ya dünyaca ünlü rolleri reddeden oyuncular

        Matrix'i bakın kim reddetmiş! Brad Pitt'ten Al Pacino'ya dünyaca ünlü rolleri reddeden oyuncular

        Hollywood'da bazı roller oyuncularla özdeşleşir, ama kamera arkasında işler her zaman düşündüğümüz gibi gelişmez. Birçok ünlü isim, kariyerlerini değiştirebilecek fırsatları reddetti. İşte "Eğer kabul etselerdi" dedirten unutulmaz örnekler!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2025 - 07:30 Güncelleme: 18.08.2025 - 07:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          BRAD PITT VE NEO ROLÜ

          “The Matrix”in unutulmaz Neo karakteri aslında Brad Pitt’e teklif edildi. Ancak oyuncu teklifi geri çevirdi ve rol Keanu Reeves’e gitti. Pitt, yıllar sonra bu kararın kariyerinde nasıl bir değişiklik yaratabileceğini merak ettiğini itiraf etti.

        • 2

          MATTHEW MCCONAUGHEY VE JACK DAWSON

          Titanic’in efsanevi Jack Dawson karakteri için düşünülen isimlerden biri Matthew McConaughey’di. Ancak James Cameron, sonunda Leonardo DiCaprio’da karar kıldı. McConaughey, bu rolü alamamasına rağmen kariyerinde farklı bir yol çizdi.

        • 3

          JOHN TRAVOLTA VE FORREST GUMP

          Forrest Gump’ın saf ve sevecen dünyasına hayat veren Tom Hanks yerine John Travolta’yı hayal etmek zor olabilir. Travolta bu teklifi reddetti ve “Pulp Fiction” ile bambaşka bir dönüm noktası yaşadı.

        • 4

          JOHNNY DEPP VE HULK

          Marvel evreninde Hulk’u Johnny Depp’in canlandırması fikri ilginç olabilirdi. Ancak Depp bu rolü reddetti, yerini Eric Bana aldı. Marvel hayranları, bu tercihin karakterin tonunu kökten değiştirebileceğini düşünüyor.

        • 5

          IWAN RHEON VE JON SNOW

          Game of Thrones’ta Ramsay Bolton olarak izlediğimiz Iwan Rheon, aslında Jon Snow için düşünülen adaylardan biriydi. Ancak rol Kit Harington’a gitti ve Rheon’un kaderi çok daha karanlık bir karakteri oynamak oldu.

        • 6

          JOSH HARTNETT VE SPIDER-MAN

          2000’lerin genç yıldızı Josh Hartnett, Peter Parker rolünü reddederek kariyerinde bambaşka bir yola girdi. Rol Tobey Maguire’a gitti ve Spider-Man sinema tarihine damga vurdu.

        • 7

          ANTHONY MACKIE VE BLACK PANTHER

          Marvel’ın Black Panther rolü Anthony Mackie’ye teklif edilse de oyuncu bu fırsatı değerlendirmedi. Daha sonra Falcon karakteriyle evrene katıldı.

        • 8

          JOHN KRASINSKI VE CAPTAIN AMERICA

          The Office ile tanınan John Krasinski, Captain America rolüne çok yakındı. Ancak Chris Evans’ın seçilmesi Marvel’ın en doğru kararlarından biri olarak görüldü.

        • 9

          RUSSELL CROWE VE WOLVERINE

          Wolverine denince akla Hugh Jackman geliyor ama rol ilk olarak Russell Crowe’a teklif edilmişti. Crowe teklifi reddetti, Jackman ise efsaneleşti.

        • 10

          SEAN CONNERY VE GANDALF ROLÜ

          “The Lord of the Rings” üçlemesinde Gandalf karakteri, sinema tarihinin en unutulmaz figürlerinden biri oldu. Rol ilk olarak Sean Connery’ye teklif edildi, ancak oyuncu senaryoyu anlamadığını söyleyerek reddetti. Ian McKellen’ın performansı ise efsaneleşti.

        • 11

          TIM ROTH VE SNAPE ROLÜ

          Harry Potter serisinde Profesör Snape olarak Alan Rickman’ın yarattığı etki tartışılmaz. Ancak rol başlangıçta Tim Roth’a teklif edildi. Takvim uyuşmazlığı ve başka projeler nedeniyle Roth teklifi kabul etmedi.

        • 12

          AL PACINO VE HAN SOLO ROLÜ

          Star Wars’un karizmatik kaçakçısı Han Solo’yu Harrison Ford dışında düşünmek zor. Fakat George Lucas, rol için Al Pacino’yu da değerlendirmişti. Pacino, senaryoya ısınamayınca projeden uzaklaştı.

          Fotoğraf kaynak: Instagram, IMDb

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        129 markadan 15'i ayakta kalacak
        129 markadan 15'i ayakta kalacak
        Tel Aviv'de protestocularla polis arasında çatışma
        Tel Aviv'de protestocularla polis arasında çatışma
        "Beşiktaş ruhunu gösterdik!"
        "Beşiktaş ruhunu gösterdik!"
        Beşiktaş uzatmalarda Eyüpspor'u yıktı!
        Beşiktaş uzatmalarda Eyüpspor'u yıktı!
        "Beşiktaş'ın galibiyete çok ihtiyacı vardı!"
        "Beşiktaş'ın galibiyete çok ihtiyacı vardı!"
        Zelenskiy: Üçlü formatta çözülmeli
        Zelenskiy: Üçlü formatta çözülmeli
        Zaniolo için flaş iddia: Ülkesine dönecek!
        Zaniolo için flaş iddia: Ülkesine dönecek!
        Gaziantep'te fabrika yangını!
        Gaziantep'te fabrika yangını!
        Cezaevinden çıkıp ev bastı: 2 yaralı
        Cezaevinden çıkıp ev bastı: 2 yaralı
        Trump: Rusya konusunda büyük ilerleme
        Trump: Rusya konusunda büyük ilerleme
        Fruktoz insan vücuduna ne yapıyor?
        Fruktoz insan vücuduna ne yapıyor?
        Avrupalı liderler Zelenskiy'e eşlik edecek
        Avrupalı liderler Zelenskiy'e eşlik edecek
        Aidatlar kiralarla yarışıyor
        Aidatlar kiralarla yarışıyor
        Genç oyuncu, yaşam savaşı veriyor
        Genç oyuncu, yaşam savaşı veriyor
        Akılalmaz ölüm! Kapısı açık minibüsten düştü!
        Akılalmaz ölüm! Kapısı açık minibüsten düştü!
        Melania Trump'tan Putin'e mektup
        Melania Trump'tan Putin'e mektup
        Eskortla tuzak kurdular! Otostopla başlayıp kuyuda biten vahşet!
        Eskortla tuzak kurdular! Otostopla başlayıp kuyuda biten vahşet!
        Sırları Hygge
        Sırları Hygge
        İkiz telepatisi gerçekten var mı?
        İkiz telepatisi gerçekten var mı?
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        Habertürk Anasayfa