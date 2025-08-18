Spor yazarları Beşiktaş'ın Eyüpspor galibiyetini değerlendirdi: Beşiktaş güven vermedi!
Spor yazarları, Beşiktaş'ın Süper Lig'in ilk hafta karşılaşmasında Eyüpspor'u 2-1 yeniği maçı değerlendirdi. İşte yazarların yorumları...
"1 HOCA, 2 KANAT ŞART; EN AZ!"
Turgay Demir: "Dün Eyüpspor karşısında oyunun büyük bölümünde üstün oynayan, önde basan, bir penaltı uydurma ofsayt nedeniyle verilmeyen, iki gol atan ama daha önemlisi tam beş net, net kere net pozisyon bulan bir Beşiktaş vardı.Bu takımın sağında Quaresma, solunda Babel, olsa muhtemelen güle oynaya beş-altı gol atılırdı. Dün öyle bir kalite yoktu, dolayısıyla öyle kolay bir maç da olmadı.Joe Mario'nun kaçırdığı iki gol var ki, biri adamı tam kalpten götürür. Eyüpspor kalecisi gurbete gitmiş ve orada kalmış, 7.32'lik kale bom boş ve önünde de hiç kimse yok. Bu şartlarda her hangi bir vuruşla topu kaleye tıngır-mıngır gönderse iş bitecek ama Joao öyle yapmadı. Peki ne mi yaptı!? Sıkı durun, karşısında boş kale varken on metre top sürdü, sonra da pas verdi... PES! Yazık bu Beşiktaş'a, Rashica, Joao Mario gibi, pısırık, özgüvensiz, oynar gibi yapan sözde oyuncuların eline kalmış, hırpalanıyor koca takım. Uzatmayalım; Beşiktaş'a yeni bir hoca iki iki yeni kanat şart."(Fotomaç)
"KİLİDİ SILVA AÇTI"
İbrahim Yıldız: İlk yarıyı 1-1 kapatan Siyah-Beyazlılar oyunu daha çok Silva üzerinden kurmaya çalıştı. Orkun ilk yarı vasat bir görüntü verdi. Yan paslar dışında forvete ne pas desteği verdi, ne de rakip kaleyi zorlayan pozisyon yarattı. İkinci yarıya hızlı başlayan Beşiktaş oyunu rakip alana yıkmak için büyük çaba gösterdi. Kalabalık savunma yapan Eyüpspor boş alan bırakmadı. Eyüpspor kontra toplarla çıkmaya çalıştı. Zaman zaman Siyah-Beyazlıları zorladı. Beşiktaş ikinci golü bulmak için değişiklikler yaptı. Oyunun temposu başladığı gibi yüksekti. Siyah-Beyazlılar özellikle soldan geliştirdiği ataklar ile pozisyonlar buldu. 5 net gollük fırsatı kötü vuruşlar nedeniyle değerlendiremedi. İkinci golü bulmak için büyük çaba harcayan Beşiktaşlı oyuncuların telaşlıydı. Son dakikaya kadar harika bir maç izledik. Beşiktaş maçı almak için müthiş bir efor ortaya koydu. (Habertürk)
"BEŞİTAŞ GÜVEN VERMEDİ"
Sinan Vardar: "Son haftalarda izlediğim maçlara göre Eyüpspor bende çok iyi bir izlenim bırakmamıştı. Fakat bu karşılaşmada dirençli bir görüntü sergileyerek zaman zaman oyunun hâkimiyetini de eline aldı. Maçın kırılma anı, Joao Mario'nun bomboş şut pozisyonunda topu fazla bekletip geç kalmasıydı. Beşiktaş, kısmen dolu tribünler önünde sergilediği futbolla taraftarına umut vermekten uzak bir görüntü çizdi. Ancak maç bitti derken, uzatma dakikalarında sahneye çıkan Rafa Silva klasını gösterdi ve Beşiktaş'a ilk maçında 3 puanı kazandırdı. Buna rağmen, Beşiktaş ortaya koyduğu futbolla hiç güven vermedi."(Fotomaç)
"KANATLAR İŞLEMİYOR"
Mustafa Çulcu: "Beşiktaş önde yoğun baskı ile başladı. Ndidi top kapıyor basıyor atak kesiyor bekleneni veriyor. Ancak Beşiktaş'da kanatlar iyi işlemiyor. Gol hunisinde Abraham'ı topla buluşturamıyorlar. Isınırken Muçi sakatlanınca Rashica ile başladılar. Beşiktaş bölüm bölüm saman alevi gibi baskı kurdu üretmeye gayret etti. Lakin bunu devamlılığa çeviremediler. Orkun beklenen lider oyunculuğu henüz ortaya koyamadı. Ne varsa yine Rafa Silva da var."(Fotomaç)
"BEŞİKTAŞ BÜYÜK FARKLA KAZANABİLİRDİ"
Ali Gültiken: "İkinci yarıda Rafa Silva, Mario, Abraham, Rashica ile yakalanan pozisyonlar gole çevrilebilse, Beşiktaş bu maçı çok büyük bir farkla kazanabilirdi. Bunların hepsi ikinci yarıdaki Beşiktaş'ın ortaya koyduğu etkili oyunun sonucunda gelen organizasyonlar oldu. 'Beşiktaş bu maçı kazanacak' hissini taraftar son dakikaya kadar kaybetmedi. Bunda ortaya koyulan performansla birlikte yakalanan bu fırsatların da elbette büyük etkisi oldu. Maçın bu şekilde, son saniyeye kadar bastırılıp kazanılması oyuncuları da çok daha etkili ve başarılı hale getirecektir. Bu ruhu ileriki haftalarda çok daha net göreceğiz."(Sabah)
"HOCA BEŞİKTAŞ'LA UYUŞMUYOR"
Fatih Doğan: "Galibiyetle başlamak önemlidir. Olası bir puan kaybı sinir sistemi sorunlu Beşiktaş'ı daha kaotik yamaçlara itebilirdi. Biraz moral, biraz mutluluk isteyenler Rafa Silva için dua etsin! Paulista ve Udokhai çok vasattı. Rakip Eyüp iyi olsa 1-3'e gidebilecek anlar yaşandı.Son Avrupa maçına göre takım daha istekli ve galibiyet arzusu yüksekti. Eyüp son dakikalarda gol için saldırmasa maç berabere de bitebilirdi. Bu oyun felsefesi ve hocanın mantalitesi Beşiktaş'la uyuşmuyor. Bu güvensizlik Beşiktaş'ı ne kadar ileriye götürür emin değilim. Burada radikal bir karar gerekebilir."(Sabah)
