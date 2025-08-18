Bu hafta gökyüzünde yenilenme enerjisi hakim! 23 Ağustos’ta hem Güneş'in Başak burcuna geçişi hem de Başak Yeniayı' ile birlikte, yepyeni sayfalar açıyoruz.

Özellikle beslenme, yeni alışkanlıklar ve hayatı düzene sokma konusunda 12 burç da pozitif etkileyecek. Öte yandan Yeniay'ın Başak burcunda gerçekleşmesi ayakları yere basan planları uzun vadeli başarıları beraberinde getirebilir.

Peki bu hafta 12 burcu neler bekliyor?

KOÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Koçlar, günlük rutininizi yeniden kurma zamanı. Sağlıkla ilgili yeni bir alışkanlık elde edebilirsiniz.

BOĞA HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğalar, aşk hayatınızda yeni sayfalar açılıyor. İlgi alanlarınıza daha çok vakit ayırabilirsiniz.

İKİZLER HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler burçları, aile, ev ve yaşam alanıyla ilgili yeniliklere kafa yorabilirsiniz. Taşınma, dekorasyon ya da düzenleme planları yapabilirsiniz.

YENGEÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeçler, iletişiminiz bu hafta çok güçlü. Yeni eğitim, kurs ya da kısa seyahat planları yapabilirsiniz.

ASLAN HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslanlar, gelir - gider dengeniz düzene giriyor. Maddi konularla ilgili uzun vadeli planlar yapabilirsiniz.

BAŞAK HAFTALIK BURÇ YORUMU

Doğum gününüz kutlu olsun sevgili Başaklar. Taptaze bir sayfa açmak için mükemmel bir haftadasınız. Dış görünüşünüz ya da hedeflerinizle ilgili gökyüzü sizi destekliyor.

TERAZİ HAFTALIK BURÇ YORUMU Sevgili Teraziler, geçmişi düşündüğünüz bir haftadasınız. Dinlenmek, dostlarınızla eğlenmek, vakit geçirmek isteyebilirsiniz. AKREP HAFTALIK BURÇ YORUMU Sevgili Akrepler, sosyal çevrenizden gelen yeni arkadaşlıklar ve bağlantılar fırsatlar doğurabilir. Arkadaşlarınızla vakit geçirebilirsiniz, bundan keyif alabilirsiniz. Hatta evin yolunu unutabilirsiniz. YAY HAFTALIK BURÇ YORUMU Sevgili Yaylar, iş ortamınızda parlayıp, fark edileceksiniz. Kariyerde yeni yollar çizebilirsiniz. OĞLAK HAFTALIK BURÇ YORUMU Sevgili Oğlaklar, eğitim, seyahat veya hukuki konular gündeminizde. Çalışmak yerine özel hayatınıza odaklanabilirsiniz. KOVA HAFTALIK BURÇ YORUMU Sevgili Kovalar, ortak kazançlar, miraslar veya borçlarla ilgili kafa yoruyorsunuz. Finansal konularda bir düzenlemeye gidebilirsiniz. BALIK HAFTALIK BURÇ YORUMU Son olarak Balıklardayız. Özellikle bekarlar! Yeni başlangıçlar için mükemmel bir hafta… Ortak projelerle ilgili de şans sizden yana…