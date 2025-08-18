18-24 Ağustos haftalık burç yorumları!
Gökyüzü bu hafta için neler söylüyor? 18-24 Ağustos haftasında 12 burcu neler bekliyor? 23 Ağustos'taki Başak Yeniay'ı burçları nasıl etkileyecek? İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Akrep, Terazi, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarının haftalık yorumları...
Bu hafta gökyüzünde yenilenme enerjisi hakim! 23 Ağustos’ta hem Güneş'in Başak burcuna geçişi hem de Başak Yeniayı' ile birlikte, yepyeni sayfalar açıyoruz.
Özellikle beslenme, yeni alışkanlıklar ve hayatı düzene sokma konusunda 12 burç da pozitif etkileyecek. Öte yandan Yeniay'ın Başak burcunda gerçekleşmesi ayakları yere basan planları uzun vadeli başarıları beraberinde getirebilir.
Peki bu hafta 12 burcu neler bekliyor?
KOÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU
Sevgili Koçlar, günlük rutininizi yeniden kurma zamanı. Sağlıkla ilgili yeni bir alışkanlık elde edebilirsiniz.
BOĞA HAFTALIK BURÇ YORUMU
Sevgili Boğalar, aşk hayatınızda yeni sayfalar açılıyor. İlgi alanlarınıza daha çok vakit ayırabilirsiniz.
İKİZLER HAFTALIK BURÇ YORUMU
Sevgili İkizler burçları, aile, ev ve yaşam alanıyla ilgili yeniliklere kafa yorabilirsiniz. Taşınma, dekorasyon ya da düzenleme planları yapabilirsiniz.
YENGEÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU
Sevgili Yengeçler, iletişiminiz bu hafta çok güçlü. Yeni eğitim, kurs ya da kısa seyahat planları yapabilirsiniz.
ASLAN HAFTALIK BURÇ YORUMU
Sevgili Aslanlar, gelir - gider dengeniz düzene giriyor. Maddi konularla ilgili uzun vadeli planlar yapabilirsiniz.
BAŞAK HAFTALIK BURÇ YORUMU
Doğum gününüz kutlu olsun sevgili Başaklar. Taptaze bir sayfa açmak için mükemmel bir haftadasınız. Dış görünüşünüz ya da hedeflerinizle ilgili gökyüzü sizi destekliyor.
TERAZİ HAFTALIK BURÇ YORUMU
Sevgili Teraziler, geçmişi düşündüğünüz bir haftadasınız. Dinlenmek, dostlarınızla eğlenmek, vakit geçirmek isteyebilirsiniz.
AKREP HAFTALIK BURÇ YORUMU
Sevgili Akrepler, sosyal çevrenizden gelen yeni arkadaşlıklar ve bağlantılar fırsatlar doğurabilir. Arkadaşlarınızla vakit geçirebilirsiniz, bundan keyif alabilirsiniz. Hatta evin yolunu unutabilirsiniz.
YAY HAFTALIK BURÇ YORUMU
Sevgili Yaylar, iş ortamınızda parlayıp, fark edileceksiniz. Kariyerde yeni yollar çizebilirsiniz.
OĞLAK HAFTALIK BURÇ YORUMU
Sevgili Oğlaklar, eğitim, seyahat veya hukuki konular gündeminizde. Çalışmak yerine özel hayatınıza odaklanabilirsiniz.
KOVA HAFTALIK BURÇ YORUMU
Sevgili Kovalar, ortak kazançlar, miraslar veya borçlarla ilgili kafa yoruyorsunuz. Finansal konularda bir düzenlemeye gidebilirsiniz.
BALIK HAFTALIK BURÇ YORUMU
Son olarak Balıklardayız. Özellikle bekarlar! Yeni başlangıçlar için mükemmel bir hafta… Ortak projelerle ilgili de şans sizden yana…