Türkiye’de internet hızı ve fiyatları: Yüksek maliyet, düşük performans

Türkiye’de internet kullanıcıları, düşük hızlar ve yüksek fiyatlarla karşı karşıya. Speedtest Global Index verilerine göre, mobil internette 60’ncı, sabit internette 101’inci sıraya gerileyen ülke, global standartların gerisinde kalıyor. Önde gelen servis sağlayıcılar, düşük GB paketleriyle 500 TL’den başlayan fiyatlar sunarken, kota artırmak isteyenler 1500 TL’ye kadar çıkabiliyor.

ZİRVEDE SİNGAPUR VAR TÜRKİYE 101. SIRADA!

Düşük gecikme avantajına rağmen altyapı eksiklikleri ve zamlar, tüketicilerin tepkisini çekerken, fiber altyapı ve 5G yatırımlarıyla çözüm arayışları devam ediyor.

HIZLARDA GERİLEME DEVAM EDİYOR

Ağustos 2025 verilerine göre, Türkiye’nin mobil internet hızı 69.10 Mbps indirme, 16.83 Mbps yükleme ve 23 ms latency ile sınırlı kalırken, sabit genişbant’ta indirme hızı 54.95 Mbps, yükleme hızı 16.21 Mbps ve latency 8 ms olarak ölçüldü. Bu hızlarla ülkemiz mobil internet hızı sıralamasında 60. olurken, sabit internet hızıyla ise yalnızca 101. sırada kendisine yer bulabildi. Bu sıralamalarda son yıllarda yükselmiş olsa da halen fiyatlarla oranlandığında bu hızlar ve Türkiye'nin sıralaması ciddi şekilde geride kalmış gözüküyor.

MOBIL İNTERNET HIZLARI

Sıra Ülke İndirme Hızı (Mbps) 1 Birleşik Arap Emirlikleri 546.14 2 Katar 517.44 3 Kuveyt 378.45 4 Bahreyn 236.77 5 Brezilya 228.89 6 Bulgaristan 224.46 7 Güney Kore 218.06 8 Çin 201.67 9 Suudi Arabistan 198.39 10 Danimarka 196.27 … … … 60 Türkiye 69.76

Singapur (103.39 Mbps indirme, 56.68 Mbps yükleme) ve Güney Kore gibi liderlerle kıyaslandığında, Türkiye’nin fiber penetrasyonu (%35.3) OECD ortalaması (%41.10) altında seyrediyor. 5G yaygınlaşmasının gecikmesi, hız artışını engelliyor.

SABİT GENİŞBANT İNTERNET HIZLARI

Sıra Ülke İndirme Hızı (Mbps) 1 Singapur 393.15 2 Şili 366.78 3 Çin 359.22 4 Hong Kong 342.91 5 Tayland 332.45 6 ABD 321.88 7 Fransa 310.74 8 Macaristan 305.19 9 Romanya 298.63 10 İspanya 292.41 … … … 101 Türkiye 54.95

FİYATLAR CEP YAKIYOR

İnternet fiyatları, düşük hizmet kalitesiyle dikkat çekerken kullanıcıları zorluyor. Türk Telekom’un 50 Mbps fiber paketi 550 TL, 100 Mbps paketi 750 TL, Turkcell’in 25 Mbps paketi ise 500 TL’den başlıyor. Kota artırmak isteyenler, 100 Mbps ve üzeri paketlerde 1000 TL’den 1500 TL’ye kadar çıkabiliyor. Türk Telekom’un taahhütsüz 100 Mbps paketi 750 TL iken, taahhütlü kampanyalarla 600 TL’ye düşse de erişim sınırlı. Tüketiciler, sosyal medyada düşük GB’lerle yüksek faturalara tepki gösteriyor.

5G İHALESİ SON AŞAMADA

Türkiye’de fiber altyapı uzunluğu 455 bin kilometreye ulaştı, ancak kırsal kesimlerdeki eksiklikler ve DSL kullanımının (%51) yüksekliği hızların düşük kalmasındaki en önemli etkenlerden bir tanesi olarak görülüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 275 milyar dolarlık 5G ve fiber yatırım planı sürerken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G teknolojilerinin ülke genelinde hizmete sunulmaya başlaması için çalışmaların son aşamaya geldiğini bildirerek, "700 MHz ve 3.5 GHz bantlarında, toplam 400 MHz frekans mobil şebeke işletmecilerimizin kullanımına açılacak" ifadelerini kullanarak çalışmaların yakın zamanda tamamlanacağını açıkladı.