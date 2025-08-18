Habertürk
        Fazla ilaç kullanımı bağırsağını deldi! Ölümden döndü - Haberler | Sağlık Haberleri

        Fazla ilaç kullanımından bağırsağı delinen hasta ölümden döndü

        İzmir'de kalp, tansiyon, şeker gibi farklı hastalıkları nedeniyle günde 20 farklı ilaç kullanan Hadi Aytar'ın (63) kalın bağırsağı delindi. Kapalı yöntemle bağırsağı dikilen Aytar, "Günde 20 ilaç kullanıyordum. Onlar da bağırsaklarımı delmiş. Ölmek üzereydim. Çok korktum" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2025 - 11:36 Güncelleme: 18.08.2025 - 11:36
        Fazla ilaç kullanımı bağırsağını deldi! Ölümden döndü
        Gaziemir ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası, emekli Hadi Aytar, 3 Ağustos'ta, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerin ardından kalın bağırsağında delik tespit edilen Aytar, kapalı yöntemle gerçekleştirilen ameliyat sayesinde sağlığına kavuştu.

        Farklı ek hastalıkları nedeniyle sıklıkla ilaç kullandığını ifade eden Aytar, "O gece saat 02.00 gibi evde aniden karnım ağrımaya başladı. Sanki bıçakla karnımı deliyorlarmış gibi oldu. Çok acı hissettim. Hastaneye çocuklarım yetiştirdi. Yerimde duramayacak gibiydim. Doktor bey incelemeler yaptı. Bağırsağımda delik olduğunu tespit edip, beni acil ameliyata aldı" ifadelerini kullandı.

        "İYİLEŞECEĞİMİ VE TEKRAR HAYATA DÖNEBİLECEĞİMİ DÜŞÜNEMEDİM"

        Daha önce herhangi bir ameliyat geçirmediğini ancak ek hastalıklarının olduğunu belirten Aytar, şöyle devam etti: "Günde 20 ilaç kullanıyordum. Onlar da bağırsaklarımı delmiş. Hepsi ağır, kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar gibi tesiri olan ilaçlar. Korktum. Çünkü ölmek üzereydim. İyileşeceğimi ve tekrar hayata dönebileceğimi düşünemedim. O an ne çocuklarım ne başkası aklıma gelmedi. Kendi canımla uğraşıyordum. Çok şükür atlattım. Ameliyattan sonra herhangi bir sıkıntım kalmadı. Sağlığıma daha önem vermek, dikkatli olmak zorundayım, başka çaresi yok."

        "İLAÇLARIN HEPSİNİ YAZARAK LİSTEDEN TAKİP EDİYORUM"

        Hadi Aytar'ın 40 yıllık hayat arkadaşı, 3 çocuk, 1 torun sahibi Sıdıka Aytar (60) ise "Buraya gelince karaciğer, dalak, ince bağırsakta pıhtı atması olduğunu öğrendik. Eşim 'Beni en yakın hastaneye götürün, ben ölüyorum' dedi. Önce acildeydik. Doktorumuzla burada tanıştık. Hadi'ye hayat için bir şans daha verildi. Çünkü bağırsaklardan gelen pislikle zehirlenme olabilirdi. Kalp hastasıydı, aort damarında büyüme var onun için ilaç kullanıyordu. Tansiyon, şeker ve troid hastalıkları yüzünden ilaçları var. Bunların yanı sıra romatizma hastası. İlaçları yarımşar saat arayla her birini yazarak veriyorum. Listemiz var, listeden takip ediyorum" dedi.

        "KARIN İÇİNİ YIKAYIP TEMİZLEDİK"

        Ölümcül olabilen bu durumun, Türkiye'de ender yapılan kapalı yöntem ameliyat sayesinde önlendiğini kaydeden Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Toylu Meredov ise "Hadi Bey çok fazla ek hastalıkları olan bir hastamız. Aort anevrizmasından tutun romatolojik still, tansiyon, şeker gibi çok sayıda hastalığı var. Bu nedenle bağışıklığı etkileyen ilaçlar ile aynı anda kan sulandırıcı kullanan bir hastamız. Çekilen tomografiler ve muayene bulgularında kalın bağırsakta delinme olduğu anlaşılıp acilen ameliyata alındı. Kapalı ameliyat ile beraber bağırsağı diktik, karın içini yıkayıp temizledik. Başarılı bir ameliyat oldu. Büyük abdestin ve bakteri nedeniyle karın içinin iltihaplı olduğu durumlarda açık ameliyat tercih edilir. Biz kapalı şekilde bu ameliyatı yaparak daha sonra da hastanın daha az ağrı ile hızlı şekilde normal hayata dönmesini sağladık" diye konuştu.

        Habertürk Anasayfa