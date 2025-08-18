Habertürk
        Galatasaray'da ayrılık zamanı: Cuesta, Nelsson, Köhn!

        Galatasaray'da ayrılık zamanı: Cuesta, Nelsson, Köhn!

        Galatasaray, kaleci ve stoper transferine odaklanırken ayrılacak oyunculara da yöneldi. Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Carlos Cuesta, Victor Nelsson ve Derrick Köhn'ün bonservisleriyle satılması planlanıyor.

        Giriş: 18.08.2025 - 11:53 Güncelleme: 18.08.2025 - 12:43
          Kaleci ve stoper transferine öncelik veren Galatasaray’da ayrılık haftasına girildi. Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray’da gözler ayrılacak oyunculara da döndü.

          Okan Buruk’un kadroda düşünmediği Carlos Cuesta, Victor Nelsson ve Derrick Köhn için de kritik haftaya girildi. Galatasaray bu üç oyuncuyu da bonservisiyle göndermek ve buradan bir kaynak yaratmak istiyor.

          Carlos Cuesta’yla Vasco da Gama’nın yanı sıra Spartak Moskova da yakından ilgileniyor. Vasco da Gama ilk olarak satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaparken Galatasaray’ın tavrı sonrasında bonservisine ortaklık teklifi yaptı.

          Brezilya ekibi ile Galatasaray, Cuesta’nın bonservisinin yüzde 60’lık dilimi için 6 milyon Euro’ya el sıkıştı. Kolombiyalı savunmacının belli bir sayıda maça çıkması halinde Vasco da Gama 2 milyon Euro da bonus ödeyecek.

          Ancak Cuesta, Spartak Moskova’nın teklifinin daha yüksek olması nedeniyle rotayı Rusya’ya kırdı. Spartak Moskova ve Galatasaray arasında görüşmeler devam ederken bu transferin bu hafta nihayete ermesi bekleniyor.

          Türkiye’den gelen teklifleri reddeden Victor Nelsson ise İtalyan kulüplerinin radarında. Udinese, Danimarkalı savunmacıyla ilgilenirken resmi teklif yapmadı.

          Galatasaray Nelsson’u kiralık değil bonservisiyle gönderme niyetinde. Hellas Verona ise Danimarkalı savunmacı için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

          Ayrılığı için geri sayıma geçilen diğer isim Derrick Köhn. Werder Bremen son olarak 4 milyon Euro teklif ederken Galatasaray 5 milyon Euro’nun üzerinde beklentiye sahip olduğunu iletti.

          Yine Almanya’dan Union Berlin, sarı-kırmızılılara 5 milyon Euro’luk bir teklif yaptı. Galatasaray’ın bu teklife sıcak baktığı; Köhn’ün de Almanya’ya dönme konusunda niyetli olduğu öğrenildi.

          Galatasaray’da bu oyunculardan gelecek ücretlerle birlikte transferde hızın da artması bekleniyor.

