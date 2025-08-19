Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Başkanı Taha Keresteci, ders zilinin çalmasına sayılı günler kala okul alışverişi yapacak velilerin dikkat etmeleri gereken hususlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

2025-2026 eğitim öğretim yılının 8 Eylül'de başlayacağını anımsatan Keresteci, velilerin, okul ihtiyaç listelerine yönelik fiyat araştırması yapmaya başlamasını önerdi.

REKLAM advertisement1

Keresteci, en fazla alışverişe, 1'inci, 5'inci ve 9'uncu sınıf gibi kademe başlangıçlarında ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekerek, "Bu yıl yaklaşık 20 milyon öğrenci ders başı yapacak, bunun içindeki 2 milyon öğrenci de okul öncesi grubu oluşturuyor. Velilerimizin, üreticisi veya ithalatçısı belli olmayan merdiven altı ürünlerden uzak durması büyük önem taşıyor, tercihlerini mutlaka ürün kimliği bulunan, etiketli, ambalajlı ve güvenilir ürünlerden yana yapılmalılar. Tüketicilerimizin ürün alırken özellikle etiket bilgilerini kontrol etmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

REKLAM

"İNTERNETTEN ALIŞVERİŞTE SAHTE ÜRÜN RİSKİ OLDUKÇA YÜKSEK"

Sektör olarak, taklit, sahte, korsan ve sağlıksız kırtasiye ürünleriyle mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini belirten Keresteci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Velilerin, aldıkları ürünlerin ambalajlarını dikkatle incelemesi gerekiyor. Boya kalemlerinde 'CE' işareti, çantalarda 'EN71-2', mataralarda 'gıda ile temas standardına uygundur' ibarelerinin bulunup bulunmadığına bakılmalıdır. Ayrıca oyuncak niteliği taşıyan ürünlerin hangi yaş grubuna yönelik olduğuna da dikkat edilmeli. Sprey boyalar ve yapıştırıcıların su bazlı olması ve solvent içermemesi konusunda hassas davranılması gerekiyor. Ayrıca internetten alışverişte de sahte ürün riski oldukça yüksek." Keresteci, velilerin, satın aldıkları ürünün güvensiz olduğunu düşünmeleri durumunda "tuketici.gov.tr" adresinden veya "ALO 175" tüketici hattından şikayet edebileceğini bildirerek, piyasa fiyatının çok altındaki ürünlerin orijinal olmayabileceğini ve velilerin alışveriş yaparken buna özellikle dikkat etmesi gerektiğini ifade etti. REKLAM Ham madde fiyatlarında yaşanan küresel artışın yanı sıra lojistik maliyetler ve genel enflasyon eğilimin fiyatlara yansıdığını aktaran Keresteci, "Özellikle belirtmek istiyoruz ki kırtasiye ürünlerindeki artış oranı enflasyonun altında. Bununla birlikte kırtasiyeci meslektaşlarımız, fiyat artışlarını kontrollü tuttular. Velilerimizi korumak adına kar marjlarını minimumda tutmaya gayret ediyorlar." diye konuştu.

Keresteci, kırtasiyenin, enflasyondan en az etkilenen sektör olduğunu, bu ürünlerdeki fiyat artışlarının diğer sektörlere kıyasla sınırlı kaldığını belirtti. Üretici ve tedarikçi firmaların, mümkün olduğunca kar marjlarını düşük tutarak velileri korumak istediğini aktaran Keresteci, şu değerlendirmede bulundu: "Defter fiyatları 35 liradan, sırt çantaları ise 550 liradan satılmaya başlandı. Bunlar başlangıç fiyatları. 2025 sezonunda ortalama bir okul çantasının tüm temel kırtasiye ürünleriyle dolum maliyetinin 1980 lira seviyelerinde olmasını öngörüyoruz. Bu da geçen yıla göre yaklaşık yüzde 21 artış anlamına geliyor. Bu fiyatlara Türkiye'nin 7 bölgesindeki sektör mensuplarımızdan alınan veriler doğrultusunda ulaşılmıştır. Ürün fiyatları, elbette alım gücüne ve tercihlere göre farklılık gösteriyor. Fiyatlar, tüketicinin talebine ve gelir durumuna göre satın alma tercihleri değişiyor." "SAĞLIKSIZ ÜRÜNLERİ PİYASAYA SÜRMEK VİCDANİ AÇIDAN KABUL EDİLEMEZ" Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç da Ticaret Bakanlığının kırtasiye ürünlerine yönelik denetimlerini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bunun yanında velilerin alışverişte bilinçli hareket etmesinin, satıcıların da sorumluluklarının bilincinde olmasının önemli olduğunu söyledi

Alışverişte tüketim odaklı değil, ihtiyaç odaklı düşünülmesi gerektiğine dikkati çeken Kılıç, şunları kaydetti: "Boya kalemleri, silgiler, defter kaplamaları gibi ürünlerde sağlığa zararlı kimyasal maddeler bulunmamalı. Ambalajında üretici veya ithalatçı bilgisi olmayan, keskin koku yayan ya da açıkta satılan ürünlerden uzak duralım. Okul sezonunda fiyatları yapay olarak artırmak, kalitesiz veya sağlıksız ürünleri piyasaya sürmek hem yasal hem vicdani açıdan kabul edilemez. Güvenli, dayanıklı ve gerçekten ihtiyaç duyulan ürünleri tercih etmek, hem çocuklarımızın sağlığını hem de geleceğini korumanın en önemli adımıdır."