Barcelona’da gürültü avcısı kameralar devrede!

İspanya’nın Barselona şehri, gürültü kirliliğinin %85’ini oluşturan trafik kaynaklı sesleri azaltmak için yenilikçi bir adım attı. Barcelona Innova LAB Mobility programı kapsamında, belediye iki ileri teknoloji projesini seçti. Yapay zeka (AI) ve büyük veriyle desteklenen bu projeler, gürültü kirliliğini azaltmayı amaçlıyor. Ekim 2025’te başlayacak pilot uygulamalar, 18 ay boyunca test edilecek ve her biri 100.000 euro fonla desteklenecek. Barselona, bu projelerle çevre dostu bir kent olmayı ve uluslararası alanda öncü bir rol üstlenmeyi hedefliyor.

LONDRA VE AMSTERDAM DA TEST EDİYOR!

Barselona, gürültü kirliliğiyle mücadelede yalnız değil. Londra, 2019’dan bu yana akustik sensörlerle gürültülü araçları tespit eden bir pilot program yürütüyor. Amsterdam ise 2021’de motosiklet gürültüsünü izlemek için benzer bir teknolojiyi test etti. Her iki şehirde elde edilen veriler, trafik politikalarını şekillendirmede önemli rol oynadı. Barselona, bu deneyimleri örnek alarak kendi sistemini daha yenilikçi bir yaklaşımla geliştirmeyi planlıyor.

GÜRÜLTÜLÜ ARAÇLARI TESPİT EDEN AKUSTİK KAMERALAR

Hollandalı Sorama BV’nin geliştirdiği “Loud Vehicle Detection” sistemi, gürültü sınırlarını aşan araçları tespit eden yapay zeka destekli akustik kameralardan oluşuyor. Bu kameralar, gürültü kaynaklarını gerçek zamanlı olarak belirliyor ve yol kenarındaki LED ekranlar aracılığıyla sürücülere anında geri bildirim sağlıyor. Böylece sürücüler, davranışlarını düzelterek gürültü kirliliğini azaltmaya katkıda bulunuyor.

YÜKSEK HASSASİYETLİ SENSÖRLER VE ÖNGÖRÜCÜ TEKNOLOJİ İspanyol Bettair ve Trafficnow iş birliğiyle geliştirilen Traffic-Noise projesi, yüksek hassasiyetli akustik sensörler, gelişmiş makine görüşü ve öngörücü algoritmaları birleştiriyor. Bu entegre platform, kentsel gürültü kaynaklarını tespit etmenin yanı sıra olası sorunları önceden tahmin ederek sürdürülebilir ulaşım politikalarının etkisini değerlendiriyor. Proje, veri odaklı kent planlamasını güçlendirmeyi hedefliyor. ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ VE GELECEK HEDEFLERİ Barselona Belediyesi, BIT Hàbitat Vakfı ve Fira de Barcelona iş birliğiyle düzenlenen uluslararası çağrıyla seçilen bu projeler, 20 başvuru arasından öne çıktı. Başvuruların 14’ü uluslararası olup şirketler, teknoloji merkezleri, üniversiteler ve vakıflardan geldi. Pilot uygulamalar, Kasım 2025’te Fira de Barcelona – Gran Via’da düzenlenecek Tomorrow.Mobility ve Smart City Expo World Congress etkinliklerinde dünyaya tanıtılacak.