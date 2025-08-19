Son dakika: Meteoroloji'den sıcak hava ve yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat - 19 Ağustos Hava Durumu | Son dakika haberleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Doğu Karadeniz kıyıları, Çankırı ve Ordu çevreleri ile Bolu'nun güney ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 29° Ankara Güneşli 32° İzmir Güneşli 34° Antalya Güneşli 34° Trabzon Parçalı bulutlu 28° Bursa Güneşli 28° Adana Kısmen Güneşli 35° Diyarbakır Güneşli 41° Gaziantep Güneşli 37° Ağrı Güneşli 35°

Hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve İstanbul çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 32°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 34°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 32°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 31°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı EGE Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 34°C Az bulutlu ve açık MUĞLA °C, 35°C Az bulutlu ve açık AKDENİZ Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. REKLAM ADANA °C, 35°C Az bulutlu ve açık ANTALYA °C, 32°C Az bulutlu ve açık HATAY °C, 31°C Az bulutlu ve açık ISPARTA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çankırı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu KONYA °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu YOZGAT °C, 29°C Az bulutlu BATI KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu'nun güney ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. REKLAM BOLU °C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DÜZCE °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu SİNOP °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu RİZE °C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN °C, 31°C Parçalı bulutlu TRABZON °C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. REKLAM ERZURUM °C, 33°C Az bulutlu ve açık KARS °C, 32°C Az bulutlu ve açık MALATYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık VAN °C, 30°C Az bulutlu ve açık GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 41°C Az bulutlu ve açık GAZİANTEP °C, 37°C Az bulutlu ve açık MARDİN °C, 35°C Az bulutlu ve açık SİİRT °C, 40°C Az bulutlu ve açık