ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska'da gerçekleşen zirvenin ardından gözler Beyaz Saray'daki zirveye çevirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderler, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye ilişkin müzakerelerde bulunmak üzere Beyaz Saray'a vardı.

Volodimir Zelenskiy'nin yanı sıra; İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de Beyaz Saray'da ağırlanan liderler arasında yer aldı.

Donald Trump ile Volodimir Zelenskiy, son gelişmelerle ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump, işlerin yolunda gitmesi durumunda Putin ve Zelenskiy'nin katılımıyla üçlü bir zirve düzenleyeceklerini ifade etti.

Ukrayna'da sağlanacak olası barışın önemli noktalarından biri olan güvenlik garantileri de gündeme geldi.

ABD askerlerinin güvenlik garantileri kapsamında Ukrayna'ya gidip gitmeyeceğine ilişkin soruya yanıt veren Trump, bu konuyu Avrupalı liderlerle görüşeceklerini bildirdi. Trump, Ukrayna'nın Avrupa için ilk savunma hattı olacağını ve kendilerinin de buna katılacağını söyledi.

Zelenskiy, ülkesinde seçim düzenlemeye hazır olup olmadığına ilişkin soruya ise "Elbette, hazırım." yanıtını verirken, seçimlerin savaş sırasında değil barıştan sonra olabileceğini dile getirdi.

Ukrayna lider ayrıca, Rusya'yı durdurmaları gerektiğini ve Batılı ortakların desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade ederken "Güçlü bir halk olduğumuzu gösterdiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Volodimir Zelenskiy, "Başkan Trump'ın bu savaşı durdurması ve savaşı bitirmenin diplomatik bir yolunu bulması fikrini destekledik." dedi.

ABD Başkanı "1-2 hafta içinde bu meseleyi çözüp çözemeyeceğimizi göreceğiz. Çözülemeyecek olması da mümkün." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, daha sonra yaptığı açıklamada ise Rusya'nın Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantilerini kabul ettiğini ifade ederken, barış anlaşmasının yakın gelecekte sağlanabileceğini ifade etti.

ABD Başkanı, ayrıca Ukrayna'da ateşkesi değil kalıcı bir barışı tercih ettiğini ifade ederken, Beyaz Saray'daki toplantının ardından Vladimir Putin'i arayacağını bildirdi.

Zelenskiy daha sonraki açıklamasında ise "ABD güvenlik konusunda önemli sinyaller verdi ki bu önemli. Trump, üçlü görüşme düzenlemeye çalışacak." diye konuştu.

Toplantı salonuna Ukrayna haritası konulmasına ilişkin teşekkürlerini ileten Ukrayna lideri, savaşla ilgili birçok detayı ABD Başkanı Trump'a gösterdiğini söyledi.

Zelenskiy, Avrupalı devletlerin ve ABD'nin Ukrayna için bir araya gelmesini muazzam bir dayanışma olarak nitelendirdi.

Volodimir Zelenskiy görüşme öncesi, Rusya'ya toprak tavizinde bulunamayacaklarını ifade ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in saldırı planlarından vazgeçmesini beklememek gerektiğini dile getirdi.

AVRUPALI LİDERLERDEN AÇIKLAMALAR

Beyaz Saray'daki zirveye katılan Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ateşkes görmeyi istediklerini ifade ederken, barış konusunda daha sonraki adımların daha karmaşık olacağını belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, masadaki herkesin barış yanlısı olduğunu ve bu barışın kalıcı olması gerektiğini dile getirirken, güvenlik garantilerinin önemini vurguladı.

Macron, güvenlik garantileri söz konusu olduğu için Avrupalı devletlerin de yer aldığı dörtlü bir görüşme gerçekleştirilmesi gerekeceğini ifade etti.