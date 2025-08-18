MAÇ SONUCU: Kasımpaşa: 0 - Trabzonspor: 1

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa, sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavili ekip, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilk 45 dakikada iki takım da önemli bir gol pozisyonu üretemedi ve karşılaşmanın devre arasına golsüz eşitlikle girildi. İkinci yarıda ise bordo-mavililer, 75. dakikada Felipe Augusto'nun golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor mücadeleden galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 6'ya yükseltti. Kasımpaşa ise haftayı puansız kapattı.

Trabzonspor'un Brezilyalı oyuncusu Felipe Augusto, 75. dakikada takımı adına fileleri havalandırırken, bordo-mavili ekibe de galibiyeti getiren isim oldu.

Sezonu şampiyon tamamladığı 2021-2022 sezonunun ardından Abdullah Avcı yönetiminde 2022-2023 sezonuna son şampiyon olarak başlayan Trabzonspor, önce deplasmanda İstanbulspor'u 2-0, ardından da evinde Hatayspor'u 1-0 mağlup etmişti.

ONUACHU DEVAM EDEMEDİ

Trabzonspor'un Nijeryalı forvetil Paul Onuachu, Kasımpaşa müsabakasının 65. dakikasında kenara geldi.

Maç içinde yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemeyen 31 yaşındaki futbolcunun yerine oyuna Danylo Sikan dahil oldu.

ŞOTA ARVELAZDE, ESKİ TAKIMINBA KARŞI 12. MAÇINDA 4. KEZ KAYBETTİ

Trabzonspor'un efsane golcülerinden Şota Arveladze, teknik direktör olarak bordo-mavili takıma karşı 12. kez rakip oldu.

Bordo-mavili ekibe karşı bugüne kadar çıktığı 12 maçta 2 galibiyet, 6 beraberlik elde eden Şota, bu sezon oynanan müsabakayla, futbolcu olarak formasını giydiği eski takımına karşı 4 kez mağlup oldu.

Trabzonspor aynı zamanda 12 maçla Şota Arveladze'nin teknik direktör olarak en çok rakip olduğu takım oldu.