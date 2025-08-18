Beyaz Saray'da kritik görüşme: Zelenskiy bu kez takım elbise giydi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin 28 Şubat günü Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump, ile yaptığı görüşmede yaşadığı tartışma dünya gündemine oturmuştu.
Daha karşılaşır karşılaşmaz Zelenskiy'nin kıyafetine takılan Trump, Yardımcısı Vance'ın Zelenskiy'e sözlerini dinledikten sonra konuk devlet başkanına dönüp ülkesinin pozisyonunun iyi olmadığını ifade etmişti.
Zelenskiy de bunun üzerine kart oynamadıklarını belirtince Trump "Evet oynuyorsunuz. 3. Dünya Savaşı üzerine kumar oynuyorsunuz.
Yaptığın şey bu ülkeye saygısızlık" ifadelerini kullanmıştı. Kameraların önünde yaşanan tartışmanın ardından Zelenskiy Beyaz Saray'dan planlanandan erken ayrılmıştı.