"Topraklarımızdan vazgeçmemiz imkansız"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek.

Görüşme öncesi, Fox News'e açıklamada bulunan Zelenskiy, barış anlaşması için gündeme gelen toprak meselesine dair değerlendirmede bulundu.

Volodimir Zelenskiy, topraklarından vazgeçmelerinin imkansız olduğunu ifade etti.

Ukrayna lideri, ABD'deki temasları sırasında, ABD'nin Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg'la görüştü.

Zelenskiy, Rusya'nın barışa ancak güç ile mecbur bırakılabileceğini dile getirirken, ABD Başkanı Trump'ın bu gece sahip olduğunu ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı, barışa sağlamak için verimli bir şekilde çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi sonrası, Avrupalı liderler de kendi perspektiflerini ortaya koymak ve istişarelerde bulunmak üzere Beyaz Saray'da olacak.

Avrupalı devletler, güç yoluyla sınırların değişmesinin kabul edilemez olduğunu ifade ederken, Ukrayna'nın yanında olduklarını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e, Kırım'dan ve NATO'ya girmekten vazgeçmesi çağrısında bulunarak, bu iki konunun gündemde olmadığını belirtti.

Bugün Beyaz Saray'da Zelenskiy'nin yanı sıra Avrupalı liderleri de ağırlayacak olan ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından Rusya-Ukrayna sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, bu kadar çok sayıda Avrupalı lideri ağırlamaktan dolayı gurur duyduğunu ve barışa giden süreçle ilgili önemli görüşmeler yapacaklarını vurguladı.

Zelenskiy'e, "İsterse Rusya ile savaşı anında sona erdirebilir ya da savaşmaya devam edebilir." şeklinde gönderme yapan ABD Başkanı Trump, eski Başkan Barack Obama'nın Kırım'ı tek kurşun atılmadan (Rusya'ya) verdiğini ve buranın artık geri alınamayacağını kaydetti.

Trump ayrıca, Ukrayna'nın NATO'ya girmesinin de artık masada olmadığını ifade etti.