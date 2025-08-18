Terörsüz Türkiye'de komisyon virajı: Müstakil entegrasyon yasası çıkacak mı?

TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugüne kadar ağırlıklı olarak “bilgi, öneri alma” süreci yürüttü.

Hazırlık toplantılarının ardından yapılan oturumlarda MİT Başkanı, İçişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı kapsamlı sunumlar gerçekleştirdi. Yarınki oturum ise sürecin sivil boyutu açısından önem taşıyor. 51 üyeden oluşan komisyon yarın ve çarşamba günü art arda toplanacak. Bu oturumlarda hem şehit aileleri dinlenecek hem de Bakan Mahinur Özdemir Göktaş sürece ilişkin değerlendirmelerini paylaşacak.

REKLAM advertisement1

MÜSTAKİL ENTEGRASYON YASASI

Farklı partilerden milletvekilleri ve süreçle ilgili aktörler, mevcut yasal çerçevenin süreci taşımakta yetersiz kaldığı görüşünde birleşiyor. Özellikle 2014 tarihli 6551 sayılı Kanun’un bugünün koşullarına yanıt vermediği vurgulanıyor. Bu nedenle komisyona dair en güçlü beklenti, yeni ve müstakil bir entegrasyon yasasının gündeme gelmesi ile infaz düzenlemesi yapılması. Böyle bir düzenleme hem hukuki belirsizlikleri ortadan kaldıracak hem de toplumsal güveni pekiştirecek bir adım olarak görülüyor.

SÜREÇTE KRİTİK VİRAJ: KOMİSYON TBMM Komisyonu, yarın yapılacak dördüncü toplantısıyla sürecin seyrini belirleyecek adımların eşiğinde. Kulislerde hâkim olan hava şu şekilde özetleniyor: Somut bir entegrasyon yasası önerisi ya da hukuki altyapı önerisi ortaya çıkmazsa, komisyonun kamuoyunda ikna gücü zayıf kalacak. Bu nedenle; Türkiye’nin terörsüz bir iklime kavuşması için en kritik dönemeçlerden biri Meclis’te yaşanıyor. Devlet ise sürecin başarıyla tamamlanması için yoğun çaba sarf ediyor. 6551 SAYILI KANUN 2014’te çıkarılan “Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi” Kanunu, çözüm sürecinde devletin atacağı adımları yasal zemine oturtmayı amaçlıyordu. Bu kapsamda kamu kurumlarının görev ve sorumluluklarını düzenledi. Ancak silah bırakan örgüt mensuplarının topluma dönüş sürecini somut mekanizmalarla tanımlamadı. Bu nedenle bugün yeni ve müstakil bir entegrasyon yasası ihtiyacı öne çıkıyor.