Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Trump yönetiminin Ulusal Muhafızlar gönderdiği Washington'da 68 kişi gözaltına alındı | Dış Haberler

        Trump yönetiminin Ulusal Muhafızlar gönderdiği Washington'da 68 kişi gözaltına alındı

        ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Donald Trump yönetiminin "güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek" amacıyla ilan ettiği "kamu güvenliği acil durumu" kapsamında yüzlerce Ulusal Muhafız görevlendirdiği başkent Washington'da federal polis ve kolluk kuvvetlerinin 68 kişiyi gözaltına aldığını bildirdi.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 18.08.2025 - 11:23 Güncelleme: 18.08.2025 - 11:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bondi, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, başkentteki federal polis ve kolluk kuvvetlerinin harekete geçtiğini duyurdu.

        • 2

          Ekiplerce 68 kişinin gözaltına alındığını ifade eden Bondi, 15 kaçak silahın ele geçirildiği bilgisini verdi.

        • 3

          Washington'da "kamu güvenliği acil durumu"

          Başkent Washington'da "güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek" amacıyla 11 Ağustos'ta "kamu güvenliği acil durumu" ilan eden ABD Başkanı Trump, Washington polisini federal kontrol altına alacaklarını ve Ulusal Muhafızları kente getireceklerini açıklamıştı.

        • 4

          ABD Adalet Bakanlığı, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesinin (DEA) başındaki Terry Cole'u, Metropolitan Polis Departmanının "Acil Durum Polis Komiseri" ilan etmişti.

        • 5

          ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 14 Ağustos'ta 800 Ulusal Muhafızın başkentteki görev yerlerine yerleştirildiğini açıklamıştı.

        • 6

          West Virginia Valiliğinin, Trump yönetiminin girişimlerini desteklemesi amacıyla Vali Patrick Morrisey’den talepte bulunduğu, bu kapsamda en az 300 nitelikli personel ile gerekli ekipmanın başkente sevk edileceği bildirilmişti.

        • 7
        • 8
        • 9
        • 10
        • 11
        • 12
        • 13

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Oğlu öldürülen baba: Bu ikinci Minguzzi olayı!
        Oğlu öldürülen baba: Bu ikinci Minguzzi olayı!
        Konutta reel düşüş 18. ayında
        Konutta reel düşüş 18. ayında
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Abraham fırtınası!
        Abraham fırtınası!
        Türkiye'nin organ nakli üssü, akciğer nakline başlıyor
        Türkiye'nin organ nakli üssü, akciğer nakline başlıyor
        "Beşiktaş güven vermedi"
        "Beşiktaş güven vermedi"
        Dünyaca ünlü rolleri reddettiler!
        Dünyaca ünlü rolleri reddettiler!
        İsrail'de 1 milyonu aşkın kişi greve ve protestolara katıldı
        İsrail'de 1 milyonu aşkın kişi greve ve protestolara katıldı
        Zaniolo için flaş iddia: Ülkesine dönecek!
        Zaniolo için flaş iddia: Ülkesine dönecek!
        129 markadan 15'i ayakta kalacak
        129 markadan 15'i ayakta kalacak
        Beyaz Saray'da kritik görüşme
        Beyaz Saray'da kritik görüşme
        "Beşiktaş ruhunu gösterdik!"
        "Beşiktaş ruhunu gösterdik!"
        23 Ağustos Başak Yeniay'ının burçlara etkisi
        23 Ağustos Başak Yeniay'ının burçlara etkisi
        Genç oyuncu, yaşam savaşı veriyor
        Genç oyuncu, yaşam savaşı veriyor
        Sırları Hygge
        Sırları Hygge
        Akılalmaz ölüm! Kapısı açık minibüsten düştü!
        Akılalmaz ölüm! Kapısı açık minibüsten düştü!
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        Aidatlar kiralarla yarışıyor
        Aidatlar kiralarla yarışıyor
        Melania Trump'tan Putin'e mektup
        Melania Trump'tan Putin'e mektup
        Trump: Rusya konusunda büyük ilerleme
        Trump: Rusya konusunda büyük ilerleme
        Habertürk Anasayfa