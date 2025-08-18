Habertürk
        Icardi'nin gözü Hagi'nin rekorunda! - Galatasaray Haberleri

        Icardi'nin gözü Hagi'nin rekorunda!

        Galatasaray'da sergilediği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Mauro Icardi, yeni rekor için geri sayıma geçti. Arjantinli santrfor, sarı-kırmızılıların efsane ismi Gheorghe Hagi'yi geride bırakarak kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcusu olmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2025 - 14:45 Güncelleme: 18.08.2025 - 14:45
        • 1

          Galatasaray'ın Arjantinli santrforu Mauro Icardi, sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki en golcü yabancı futbolcu olmak için geri sayıma geçti.

        • 2

          Galatasaray'a ilk olarak 2022-2023 sezonu öncesinde Fransa ekibi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak gelen Icardi, başarılı performansının ardından sonraki sezonda 10 milyon Euro bonservis bedeliyle sarı-kırmızılı takımın kadrosuna dahil edildi.

        • 3

          Takımla toplamda 88 maça çıkan Icardi, bu sezon ligin 2. haftasındaki Fatih Karagümrük karşılaşmasında fileleri havalandırarak sarı-kırmızılı ekipteki 62. golüne ulaştı ve Çek futbolcu Milan Baros'u geride bırakarak Galatasaray tarihinin en golcü ikinci yabancı oyuncusu oldu.

        • 4

          Arjantinli santrfor, 11 kez daha fileleri havalandırması durumunda Galatasaray formasıyla 72 gol atan Rumen efsane futbolcu Gheorghe Hagi'yi geçerek, sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki en golcü yabancı oyuncu ünvanını elde edecek.

        • 5

          İLK SEZONUNDA 23 GOL ATTI

          Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımdaki ilk sezonunda 23 gol kaydetti.

        • 6

          Tecrübeli golcü, şampiyon oldukları 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de 24, Türkiye Kupası'nda da 2 karşılaşmada görev aldı. Söz konusu sezonda ligde 22, kupada da 1 kez rakip fileleri havalandıran Icardi, toplamda 23 gole ulaştı.

        • 7

          İKİNCİ SEZONUNDA GOL KRALI OLDU

          Mauro Icardi, 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de gol kralı oldu.

        • 8

          Arjantinli yıldız, takımdaki ikinci sezonunda Süper Lig'de çıktığı 34 maçta 25 kez fileleri havalandırarak gol krallığında en üst sırada yer aldı.

        • 9

          Söz konusu sezonda Avrupa'daki müsabakalarda 6, TFF Süper Kupa'da da 1 kez rakip ağları sarsan Icardi, tüm kulvarlarda çıktığı 47 maçta toplam 32 gol attı.

        • 10

          DERBİLERDE 8 GOL KAYDETTİ

          Icardi, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı çıktığı derbi maçlarında toplam 8 kez fileleri havalandırdı.

        • 11

          Fenerbahçe'ye karşı 5 maça çıkan Arjantinli santrfor, söz konusu karşılaşmalarda rakibinin ağlarını 3 kez sarstı. Beşiktaş'a karşı da 6 maçta görev alan Icardi, bu müsabakalarda toplam 5 gol kaydetti.

        • 12

          ÜÇÜNCÜ SEZONUNDA BÜYÜK SAKATLIK YAŞADI

          Mauro Icardi, Galatasaray'daki üçüncü sezonunda yaşadığı büyük sakatlık sebebiyle takımdan uzun süre ayrı kaldı.

        • 13

          Icardi, geçen sezon 7 Kasım 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiltere ekibi Tottenham ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak sezonu kapattı.

        • 14

          Sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Icardi, Süper Lig'in yeni sezonunun 2. haftasındaki Fatih Karagümrük maçıyla 281 gün sonra sahalara döndü.

        Habertürk Anasayfa