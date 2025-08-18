Icardi'nin gözü Hagi'nin rekorunda!
Galatasaray'da sergilediği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Mauro Icardi, yeni rekor için geri sayıma geçti. Arjantinli santrfor, sarı-kırmızılıların efsane ismi Gheorghe Hagi'yi geride bırakarak kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcusu olmayı hedefliyor.
Galatasaray'ın Arjantinli santrforu Mauro Icardi, sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki en golcü yabancı futbolcu olmak için geri sayıma geçti.
Galatasaray'a ilk olarak 2022-2023 sezonu öncesinde Fransa ekibi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak gelen Icardi, başarılı performansının ardından sonraki sezonda 10 milyon Euro bonservis bedeliyle sarı-kırmızılı takımın kadrosuna dahil edildi.
Takımla toplamda 88 maça çıkan Icardi, bu sezon ligin 2. haftasındaki Fatih Karagümrük karşılaşmasında fileleri havalandırarak sarı-kırmızılı ekipteki 62. golüne ulaştı ve Çek futbolcu Milan Baros'u geride bırakarak Galatasaray tarihinin en golcü ikinci yabancı oyuncusu oldu.
Arjantinli santrfor, 11 kez daha fileleri havalandırması durumunda Galatasaray formasıyla 72 gol atan Rumen efsane futbolcu Gheorghe Hagi'yi geçerek, sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki en golcü yabancı oyuncu ünvanını elde edecek.
İLK SEZONUNDA 23 GOL ATTI
Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımdaki ilk sezonunda 23 gol kaydetti.
Tecrübeli golcü, şampiyon oldukları 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de 24, Türkiye Kupası'nda da 2 karşılaşmada görev aldı. Söz konusu sezonda ligde 22, kupada da 1 kez rakip fileleri havalandıran Icardi, toplamda 23 gole ulaştı.
İKİNCİ SEZONUNDA GOL KRALI OLDU
Mauro Icardi, 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de gol kralı oldu.
Arjantinli yıldız, takımdaki ikinci sezonunda Süper Lig'de çıktığı 34 maçta 25 kez fileleri havalandırarak gol krallığında en üst sırada yer aldı.
Söz konusu sezonda Avrupa'daki müsabakalarda 6, TFF Süper Kupa'da da 1 kez rakip ağları sarsan Icardi, tüm kulvarlarda çıktığı 47 maçta toplam 32 gol attı.
DERBİLERDE 8 GOL KAYDETTİ
Icardi, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı çıktığı derbi maçlarında toplam 8 kez fileleri havalandırdı.
Fenerbahçe'ye karşı 5 maça çıkan Arjantinli santrfor, söz konusu karşılaşmalarda rakibinin ağlarını 3 kez sarstı. Beşiktaş'a karşı da 6 maçta görev alan Icardi, bu müsabakalarda toplam 5 gol kaydetti.
ÜÇÜNCÜ SEZONUNDA BÜYÜK SAKATLIK YAŞADI
Mauro Icardi, Galatasaray'daki üçüncü sezonunda yaşadığı büyük sakatlık sebebiyle takımdan uzun süre ayrı kaldı.
Icardi, geçen sezon 7 Kasım 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiltere ekibi Tottenham ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak sezonu kapattı.
Sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Icardi, Süper Lig'in yeni sezonunun 2. haftasındaki Fatih Karagümrük maçıyla 281 gün sonra sahalara döndü.