Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Çeyiz evinde kadın cinayeti! | Son dakika haberleri

        Çeyiz evinde kadın cinayeti!

        Kadın cinayetlerine bir vahşet daha eklendi. Aydın'da yaşanan olayda Hüseyin Derin adlı polis memuru, boşanma aşamasındaki karısı Burcu Derin'i öldürdü. Korkunç cinayet, kadının sığındığı bir çeyiz evinde meydana geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2025 - 12:34 Güncelleme: 18.08.2025 - 14:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çeyiz evinde kadın cinayeti!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, boşanma aşamasındaki polis memuru eşi Hüseyin Derin (52) tarafından tabancayla 5 kurşunla vurulan Burcu Derin (52) hayatını kaybetti. Hüseyin Derin ise gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Hüseyin Derin boşanma aşamasında olduğu eşi Burcu Derin’in çalıştığı börekçi dükkanına gitti.

        2 çocuk annesi Derin karşısında Hüseyin Derin’i görünce panikle kaçıp, yan tarafta bulunan tuhafiyeye sığınarak, yardım istedi. Peşinden giden Derin, yanındaki tabancasıyla peş peşe 5 el ateş etti.

        Mermilerin isabet ettiği Burcu Derin yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Derin, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Burcu Derin, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Derin'in cenazesinin otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayın ardından polis, Hüseyin Derin'i gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray'da ayrılık zamanı!
        Galatasaray'da ayrılık zamanı!
        İnternette yüksek maliyet, düşük hız!
        İnternette yüksek maliyet, düşük hız!
        "Bizim için en önemlisi Dünya Kupası'na katılmak!"
        "Bizim için en önemlisi Dünya Kupası'na katılmak!"
        Türkiye'de sosyoekonomik seviyesi en yüksek il ve ilçeleri açıklandı
        Türkiye'de sosyoekonomik seviyesi en yüksek il ve ilçeleri açıklandı
        TikTok jargonu dünyaca ünlü sözlükte!
        TikTok jargonu dünyaca ünlü sözlükte!
        Ulusal Muhafızlar görevde: 68 kişi gözaltına alındı
        Ulusal Muhafızlar görevde: 68 kişi gözaltına alındı
        Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Şen’den iyi haber!
        Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Şen’den iyi haber!
        Dünyaca ünlü rolleri reddettiler!
        Dünyaca ünlü rolleri reddettiler!
        İsrail'de 1 milyonu aşkın kişi greve ve protestolara katıldı
        İsrail'de 1 milyonu aşkın kişi greve ve protestolara katıldı
        Fazla ilaç kullanımı bağırsağını deldi! Ölümden döndü
        Fazla ilaç kullanımı bağırsağını deldi! Ölümden döndü
        Abraham fırtınası!
        Abraham fırtınası!
        129 markadan 15'i ayakta kalacak
        129 markadan 15'i ayakta kalacak
        Genç oyuncu, yaşam savaşı veriyor
        Genç oyuncu, yaşam savaşı veriyor
        Konutta reel düşüş 18. ayında
        Konutta reel düşüş 18. ayında
        23 Ağustos Başak Yeniay'ının burçlara etkisi
        23 Ağustos Başak Yeniay'ının burçlara etkisi
        Habertürk Anasayfa