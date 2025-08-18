Habertürk
        "Hamas ateşkes teklifini kabul etti" | Dış Haberler

        Reuters: Hamas ateşkes teklifini kabul etti

        Hamas yetkilisi, Gazze'de ateşkes için sunulan son teklifi kabul ettiklerini arabuluculara iletti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 18.08.2025 - 18:17 Güncelleme: 18.08.2025 - 18:55
        "Hamas ateşkes teklifini kabul etti"
        Hamas yetkilisi, Gazze'de ateşkes için sunulan son teklifi kabul ettiklerini arabuluculara iletti.

        Reuters'a konuşan yetkili, teklife ilişkin detay vermedi.

        Mısırlı resmi kaynaklar ise, ateşkesin 60 gün olarak belirlendiğini, ayrıca esir takası yapılacağını bildirdi.

        TRUMP'TAN AÇIKLAMA

        ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki İsrailli esirlerin geri dönüşünün Hamas'ın "yok edilmesiyle" mümkün olacağını savundu.

        Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

        "Kalan esirlerin dönüşünü ancak Hamas'la yüzleşildiğinde ve yok edildiğinde göreceğiz. Bu ne kadar çabuk olursa başarı şansı da o kadar yüksek olur." ifadelerini kullanan Trump, kendisinin yüzlerce esirin serbest bırakılmasını sağladığını ve birçok savaşı kısa sürede sona erdirdiğini belirtti.

        Trump, İran'ın nükleer tesislerini de "ortadan kaldırdığına" yönelik sözlerini yineleyerek "Kazanmaya oynayın ya da hiç oynamayın." dedi

