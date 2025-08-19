Çin’de film gibi teknoloji! İnsan bebeği doğurabilen ilk gebelik robotu

Bilim kurgu filmlerini gerçeğe dönüştüren bir yenilik Çin’de hayat bulacak. Guangzhou merkezli Kaiwa Teknoloji, Dr. Zhang Qifeng liderliğinde, insan bebeği taşıyıp doğurabilen dünyanın ilk gebelik robotunu geliştiriyor. 2026’da prototipinin piyasaya sürülmesi hedeflenen bu humanoid, yapay rahim teknolojisiyle gebeliği baştan sona taklit edecek.The Telegraph’ın haberine göre, infertiliteyle mücadele eden çiftlere ve biyolojik gebelik istemeyen bireylere umut vadeden proje, etik ve yasal boyutlarıyla da yoğun tartışmalara yol açıyor.

YAPAY RAHİM TEKNOLOJİSİ VE ÇALIŞMA PRENSİBİ

Kaiwa Teknoloji’nin geliştirdiği gebelik robotu, geleneksel bir inkübatörden çok daha ileri bir teknoloji sunuyor. Dr. Zhang Qifeng’e göre, robotun içinde yer alan yapay rahim, bir hortum aracılığıyla fetüse gerekli besinleri sağlayarak gebeliği konsepsiyondan doğuma kadar destekleyecek. Teknolojinin “olgun bir aşamada” olduğu belirtiliyor, ancak yumurta ve spermin nasıl dölleneceği ve rahme nasıl yerleştirileceği henüz açıklanmadı. Prototipin 2026’da yaklaşık 100.000 yuan (yaklaşık 14.000 USD) fiyatla piyasaya sürülmesi planlanıyor.

ETİK VE YASAL TARTIŞMALAR

Gebelik robotu, Çin sosyal medyasında geniş yankı uyandırdı. Eleştirmenler, fetüsün anneyle bağ kuramamasını “zalimce” olarak nitelendirirken, yumurta ve sperm kaynaklarının nasıl temin edileceği sorusu belirsizliğini koruyor. Feminist aktivist Andrea Dworkin gibi düşünürler, geçmişte yapay rahim teknolojisinin kadınların gebelik deneyimini değersizleştirebileceği uyarısında bulunmuştu. Guangdong Eyaleti yetkilileriyle yapılan görüşmeler ve yasal öneriler, teknolojinin etik ve yasal çerçevesini oluşturmak için sürüyor.

TOPLUMDAN FARKLI TEPKİLER Teknolojiye destek verenler, özellikle infertiliteyle mücadele eden çiftler için devrim niteliğinde bir çözüm sunduğunu düşünüyor. Çin’de infertilite oranlarının 2007’de %11,9’dan 2020’de %18’e yükseldiği dikkate alındığında, bu teknoloji önemli bir umut kaynağı olarak görülüyor. Sosyal medyada bir kullanıcı, “Yapay döllenme için büyük masraflar yapan aileler başarısız oluyor. Gebelik robotu topluma katkı sağlayabilir” yorumunu yaptı. Ancak bazıları, teknolojinin “doğal olmayan” olduğunu ve çocuğun psikolojik gelişimini etkileyebileceğini savunuyor. DÜNYADA YAPAY RAHİM ÇALIŞMALARI Gebelik robotu, yapay rahim teknolojisi üzerine yapılan çalışmaların bir uzantısı. Philadelphia Çocuk Hastanesi’nde geliştirilen ‘biyobag’ adlı yapay rahim, erken doğan kuzuların haftalarca hayatta kalmasını sağlamıştı. Biyobag, fetüse besin açısından zengin kan ve amniyotik sıvı sunarak rahim benzeri bir ortam yaratıyordu. Çin’in gebelik robotu ise bu teknolojiyi bir adım öteye taşıyarak konsepsiyondan doğuma kadar tam bir gebelik süreci sunmayı hedefliyor. GELECEK İÇİN UMUTLAR VE ENDİŞELER Uzmanlar, gebelik robotunun infertilite sorununa yenilikçi bir çözüm sunabileceğini ve biyolojik gebelik istemeyenler için alternatif bir yol açabileceğini belirtiyor. Ancak teknolojinin psikolojik, sosyal ve etik etkileri hâlâ belirsiz. 2022’de yapılan bir anket, 18-24 yaş arası bireylerin %42’sinin fetüsün tamamen kadın bedeninin dışında büyümesini desteklediğini gösterse de, teknolojinin uzun vadeli etkileri tartışılmaya devam ediyor. Çin’deki yerel yönetimler, yapay döllenme ve IVF tedavilerini sağlık sigortası kapsamına alarak infertiliteyle mücadelede adımlar atarken, gebelik robotu bu alandaki en radikal yeniliklerden biri olarak öne çıkıyor.