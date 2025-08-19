Meclis önünde şüpheli araç yangını

Başkent Ankara'da TBMM önünde şüpheli bir araç yangını meydana geldi.

Kısa sürede müdahale edilen ve söndürülen yangının ardından araç sürücüsü gözaltına alındı. Öte yandan aracın, son dönem siyasi tartışmalara da konu olan yakın siyasi tarihin sembollerinden beyaz Toros olması da dikkat çekti.

M.E.F. adlı şüphelinin çok sayıda suç kaydı olduğu ve psikolojik tedavi gördüğü kaydedildi.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da, "19.08.2025 günü ilimiz Çankaya ilçesi İnönü Bulvarı üzerinde gerçekleşen araç yangınının, Mersin ilinde ikamet eden, psikolojik rahatsızlıkları bulunan ve çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen M.E.F. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Şahıs gözaltına alınmış olup, olayla ilgili tahkikat başlatılmıştır." denildi.

Beyaz Toros neden sembolleşti? Beyaz Toros, Türkiye'nin yakın siyasi tarihinde, özellikle 1990'lı yıllarda Güneydoğu’daki terör olayları sürerken sıradan bir otomobilin ötesinde, derin travmatik bir hafızaya işaret ediyor. Bu araç, faili meçhul cinayetler, gözaltına almalar ve zorla kaybetmelerle anılan karanlık bir dönemin acı sembolüdür. Bölge halkının zihninde, aniden belirip kaybolan bu beyaz araçlar, korku ve tehdidin somutlaşmış halidir. Beyaz Toroslar, günlük siyasi tartışmalarda da yakın zamanda çokça atıf yapılan bir sembol oldu.