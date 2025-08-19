Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Meclis önünde şüpheli araç yangını

        Meclis önünde şüpheli araç yangını

        Başkentte TBMM önünde şüpheli bir araç yangını meydana geldi. Olayla ilgili beyaz renkli Toros marka araç sürücüsü gözaltına alınırken, şüphelinin çok sayıda suçtan kaydı olduğu ve psikolojik tedavi gördüğü kaydedildi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 19.08.2025 - 10:00 Güncelleme: 19.08.2025 - 10:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meclis önünde şüpheli araç yangını
        ABONE OL
        ABONE OL

        Başkent Ankara'da TBMM önünde şüpheli bir araç yangını meydana geldi.

        Kısa sürede müdahale edilen ve söndürülen yangının ardından araç sürücüsü gözaltına alındı. Öte yandan aracın, son dönem siyasi tartışmalara da konu olan yakın siyasi tarihin sembollerinden beyaz Toros olması da dikkat çekti.

        M.E.F. adlı şüphelinin çok sayıda suç kaydı olduğu ve psikolojik tedavi gördüğü kaydedildi.

        EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

        Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da, "19.08.2025 günü ilimiz Çankaya ilçesi İnönü Bulvarı üzerinde gerçekleşen araç yangınının, Mersin ilinde ikamet eden, psikolojik rahatsızlıkları bulunan ve çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen M.E.F. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Şahıs gözaltına alınmış olup, olayla ilgili tahkikat başlatılmıştır." denildi.

        Beyaz Toros neden sembolleşti?

        Beyaz Toros, Türkiye'nin yakın siyasi tarihinde, özellikle 1990'lı yıllarda Güneydoğu’daki terör olayları sürerken sıradan bir otomobilin ötesinde, derin travmatik bir hafızaya işaret ediyor. Bu araç, faili meçhul cinayetler, gözaltına almalar ve zorla kaybetmelerle anılan karanlık bir dönemin acı sembolüdür. Bölge halkının zihninde, aniden belirip kaybolan bu beyaz araçlar, korku ve tehdidin somutlaşmış halidir. Beyaz Toroslar, günlük siyasi tartışmalarda da yakın zamanda çokça atıf yapılan bir sembol oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar
        Ticari araçlarda yeni dönem
        Ticari araçlarda yeni dönem
        Beyaz Saray'da yaşanan en tuhaf 5 an
        Beyaz Saray'da yaşanan en tuhaf 5 an
        Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda sert iniş öldürdü!
        Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda sert iniş öldürdü!
        Eşlerden biri hipertansiyonsa, diğerinde de risk artıyor
        Eşlerden biri hipertansiyonsa, diğerinde de risk artıyor
        Sıcak hava ve yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sıcak hava ve yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Trump Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle görüştü, neler yaşandı?
        Trump Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle görüştü, neler yaşandı?
        İlişki bilmecesi
        İlişki bilmecesi
        Olena Zelenska'dan Melania Trump'a mektup
        Olena Zelenska'dan Melania Trump'a mektup
        Çin'de insan bebeği doğurabilen robot!
        Çin'de insan bebeği doğurabilen robot!
        Fırtına tek golle kazandı!
        Fırtına tek golle kazandı!
        Aydın Büyükşehir'e 860 milyon TL'lik finansman
        Aydın Büyükşehir'e 860 milyon TL'lik finansman
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        Sizce bu bir sandviç mi yoksa tatlı mı?
        Sizce bu bir sandviç mi yoksa tatlı mı?
        Icardi'nin gözü Hagi'nin rekorunda!
        Icardi'nin gözü Hagi'nin rekorunda!
        Beşiktaş'ta kanat haftası!
        Beşiktaş'ta kanat haftası!
        Memur için yeni zam teklifi belli oldu
        Memur için yeni zam teklifi belli oldu
        Samsunspor'un Avrupa yürüyüşü HT Spor'da!
        Samsunspor'un Avrupa yürüyüşü HT Spor'da!
        Habertürk Anasayfa