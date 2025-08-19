Habertürk
        Olena Zelenska'dan Melania Trump'a mektup

        Olena Zelenska'dan Melania Trump'a mektup

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska, ABD Başkanı Doanld Trump'ın eşi Melania Trump'a mektup yazdı. Olena Zelenksa, Rus lider Putin'e yazdığı mektupta dünya çocuklarının korunması çağrısında bulunan Melania Trump'a minnettar olduğunu ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2025 - 08:22 Güncelleme: 19.08.2025 - 08:22
        Olena Zelenska'dan Melania Trump'a mektup
        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, eşi First Lady Olena Zelenska'nın ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi First Lady Melania Trump'a yazdığı mektubu Beyaz Saray'da ABD Başkanı ile yaptığı görüşmede teslim etti. Zelenskiy, Başkan Donald Trump'a gülerek, "Size değil, eşinize" dedi.

        Bu yazışmalar, ABD Başkanı'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna'da ateşkes müzakereleri hakkında yaptığı ve barışı güvence altına alacak bir anlaşmaya varılamadan sona eren Alaska zirvesinden sadece birkaç gün sonra, Zelenski ile Trump arasında gerçekleşen tarihi bir görüşme sırasında gerçekleşti.

        First Lady Melania Trump, 15 Ağustos'ta Alaska'da gerçekleşen Trump-Putin zirvesinde Putin'e yazdığı mektupta dünya çocuklarının korunması çağrısında bulunmuştu. Olena Zelenska da Melania Trump'a bu çağrısı için minnnetar olduğu bir mektup kaleme aldı.

        Trump Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle görüştü, neler yaşandı?
        Haberi Görüntüle
        ABD First Lady'si mektubunda, "İster bir ülkenin kırsal kesiminde, ister görkemli bir şehir merkezinde doğmuş olsun, her çocuk kalbinde aynı sessiz hayalleri paylaşır. Sevgi ve tehlikeden uzak bir güvenli bir hayat" ifadelerini kullandı ve ekledi: "Sayın Putin, çocukların kahkahalarını geri getirebilirsiniz."

        "ONUN SESİ ÖNEMLİDİR"

        Zelenskiy, eşi Olena Zelenska'nın Melania Trump'a yazdığı teşekkür mektubunu Trump'a verdiğini belirterek, "Onun sesi önemlidir ve duyarlılığı bu davaya güç katmaktadır" ifadelerini kullandı.

        Rusya tarafından kaçırılan çocukların tümünü evlerine geri döndürmek için çalıştıklarını aktaran Zelenskiy, "Aynısı yıllardır, bazıları 2014'ten bu yana Rusya'da çok kötü koşullarda tutulan savaş esirlerimiz ve sivillerimiz için de geçerli. Hala özgürlüğüne kavuşması gereken binlerce kişi var ve bu konu da barışı sağlamanın parçasıdır" dedi.

        Zelenskiy tarafından başlatılan stratejik bir eylem planı Bring Kids Back UA'ya (Çocukları Ukrayna'ya geri getirin) göre, yaklaşık 20 bin çocuk, Ukrayna'dan zorla çıkarıldı veya sınır dışı edildi. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) da dahil olmak üzere birçok kuruluş, çocukların istismara uğradığını ve aileleriyle iletişim kurmalarının engellendiğini bildirdi.

        Birleşmiş Milletler, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün Mart ayında yaptığı açıklamada, eylemlerinden dolayı Rusya'yı kınadı. Türk, bu eylemlerin "büyük çaplı insan hakları ihlallerine yol açtığını ve milyonlarca çocuğa akıl almaz acılar yaşattığını" söyledi. Kırk ülke ve Avrupa Birliği, Rusya'ya kaçırılan çocukları geri verme çağrısında bulundu.

        Bring Kids Back UA'ya göre, Ukrayna'dan kaçırılan çocukların bin 500'den fazlası geri döndü. BM'ye göre, Şubat 2022 ile Aralık 2024 arasında en az 669 çocuk öldürüldü ve bin 800'den fazla çocuk yaralandı.

