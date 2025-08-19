Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.987,58 %0,53
        DOLAR 40,8911 %0,03
        EURO 47,7771 %0,17
        GRAM ALTIN 4.387,84 %0,16
        FAİZ 39,91 %-0,13
        GÜMÜŞ GRAM 50,10 %0,18
        BITCOIN 115.424,00 %-0,90
        GBP/TRY 55,2783 %0,08
        EUR/USD 1,1676 %0,13
        BRENT 65,89 %-1,07
        ÇEYREK ALTIN 7.174,12 %0,16
        Haberler Ekonomi Emlak İngiltere'de lüks ev sahiplerine yeni vergi hamlesi - Emlak Haberleri

        İngiltere'de lüks ev sahiplerine yeni vergi hamlesi

        İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, ekonomiyi canlandırma yollarını ararken, Hazine yetkililerine İngiltere'nin emlak vergisi sisteminde yapılacak reformları incelemeleri talimatını verdiği öne sürüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2025 - 12:22 Güncelleme: 19.08.2025 - 12:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        İngiltere'de lüks ev sahiplerine yeni vergi hamlesi
        ABONE OL
        ABONE OL

        İngiliz medyasının aktardığına göre Maliye Bakanı Rachel Reeves, ekonomiyi canlandırma yollarını ararken, Hazine yetkililerine İngiltere'nin emlak vergisi sisteminde yapılacak reformları incelemeleri talimatını verdi.

        Bakan Reeves, zayıf GSYİH büyümesini artırmayı ve 20 milyar sterlini aşabilecek kamu maliyesindeki açığı kapatmayı hedeflerken, yetkililer konut vergilerinin elden geçirilmesi de dahil olmak üzere ülkenin vergi sistemini iyileştirmek ve basitleştirmek için bir dizi olası fikri inceliyor.

        Financial Times'ta yer alan habere göre, İngiltere ve Kuzey İrlanda'da uygulanan mevcut damga vergisi sistemi, işlemler üzerinden alındığı, insanların taşınmasını caydırdığı ve büyümeyi baltaladığı için ekonomistler tarafından yoğun bir şekilde eleştiriliyor.

        Hazine'deki sürecin henüz erken aşamada olduğu ve henüz bir sonuca varılmadığını söyleyen kaynaklar, Reeves'in meslektaşlarına, vergi reformunun Sonbahar Bütçesi'nin önemli bir parçası olmasını istediğini söylediğini aktardı.

        Hazine Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, "Kamu maliyesini güçlendirmenin en iyi yolu, odak noktamız olan ekonomiyi büyütmektir. Vergi ve harcama politikalarında değişiklik yapmak bunu yapmanın tek yolu değil... Çalışan insanlar için vergileri mümkün olduğunca düşük tutmaya kararlıyız" dedi.

        Reeves; gelir vergisi, KDV veya ulusal sigortayı artırmama yönündeki İşçi Partisi seçim beyannamesindeki taahhütlerine sadık kalarak, servet vergilerini artırması için İşçi Partisi milletvekilleri ve bazı bakanların yoğun baskısı altında. Financial Times gazetesinin geçen haftaki haberine göre Hazine yetkilileri, üretkenlik tahminlerindeki düşüş nedeniyle hükümetin zorlanan mali planından en az 10 milyar sterlinin silinebileceği endişesiyle, büyümeyi artıracak vergi reformları bulmak için yarışıyor.

        Maliye Bakanlığı yetkilileri, eski İşçi Partisi lideri Lord Neil Kinnock'un desteklediği yeni bir "servet vergisi" oluşturma fikrini benimsemezken, bu önerinin karmaşık olacağını ve yürürlüğe girmesinin yıllar alacağını söyledi. Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds ise öneriyi "aptalca" olarak nitelendirdi. Ancak Reeves, gelirleri artırmak için mevcut vergileri artırmayı veya değiştirmeyi dışlamadı ve uzun süredir İngiltere'nin mülk vergilendirme biçiminde temel reformlar yapılmasını savundu. Ayrıca, herhangi bir vergi reformunun "adalet"i teşvik etmesi ve "çalışanları" koruması gerektiğini de belirtti.

        "500 BİN STERLİN VE ÜZERİ EVLER İÇİN ÇALIŞMA YAPILABİLİR"

        The Guardian gazetesi Pazartesi günü Reeves'in, geçen yıl düşünce kuruluşu Onward için hazırladığı bir makalede konsey vergisi ve damga vergisinde reform öneren eski hükümet danışmanı Tim Leunig'in önerilerini incelediğini belirtmişti.

        Öneri damga vergisi yerine, değeri 500 bin sterlinden fazla olan evler için yıllık, orantılı emlak vergisi getirilmesini öngörüyor. Konsey vergisinin yerine, değeri 500 bin sterline kadar olan evler için yıllık asgari 800 sterlin ödemeyle yerel orantılı emlak vergisi getirilebilir. Ancak Leunig, FT'ye yaptığı açıklamada, Reeves'in sonbahar bütçesinde damga vergisini değiştirmesinin kolay olmayacağını, çünkü yeni sistemin yıllar içinde yerleşmesi nedeniyle bu değişikliğin kısa vadeli gelir kayıplarına yol açacağını söyledi.

        Şu anda Birleşik Krallık'ta Nesta'nın baş ekonomisti olan Leunig, "Önceden paraya ihtiyacı var ve uyması gereken mali kurallar var. Ancak, bu ülkenin çılgın emlak vergisi sistemini reform etmek, orta vadede ekonomik büyümeyi artıracak övgüye değer bir hedef" diye konuştu.

        Uzmanlara göre 'en yüksek değerli mülkler' için vergi oranlarının yüzde 50 artırılması, bazı ev sahipleri arasında sert bir tepkiye yol açabilir. Ancak Mali Araştırmalar Enstitüsü'ne göre, bu düzenleme yaklaşık 3,5 milyar sterlinlik bir gelir getirecek, ancak gelirler hükümete değil yerel konseylere aktarılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçeli'den Özel'e: Hezeyanname
        Bahçeli'den Özel'e: Hezeyanname
        Meclis önünde şüpheli araç yangını
        Meclis önünde şüpheli araç yangını
        Maduro harekete geçti: 4,5 milyonu aşkın milisi konuşlandıracak
        Maduro harekete geçti: 4,5 milyonu aşkın milisi konuşlandıracak
        Trump'ın taahhüt ettiği 'güvenlik garantisi' nedir?
        Trump'ın taahhüt ettiği 'güvenlik garantisi' nedir?
        Beyaz Saray'da yaşanan en tuhaf 5 an
        Beyaz Saray'da yaşanan en tuhaf 5 an
        Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar
        İşte resmi yazışmalarda en çok yanlış yazılan kelimeler!
        İşte resmi yazışmalarda en çok yanlış yazılan kelimeler!
        Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda sert iniş öldürdü!
        Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda sert iniş öldürdü!
        Ticari araçlarda yeni dönem
        Ticari araçlarda yeni dönem
        Pirinç hakkında 10 ilginç gerçek!
        Pirinç hakkında 10 ilginç gerçek!
        Sıcak hava ve yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sıcak hava ve yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        İlişki bilmecesi
        İlişki bilmecesi
        Beşiktaş'ta kanat haftası!
        Beşiktaş'ta kanat haftası!
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        Çin'de insan bebeği doğurabilen robot!
        Çin'de insan bebeği doğurabilen robot!
        Sizce bu bir sandviç mi yoksa tatlı mı?
        Sizce bu bir sandviç mi yoksa tatlı mı?
        Adalet Bakanı Tunç'tan Hakan Çakır cinayetiyle ilgili açıklama
        Adalet Bakanı Tunç'tan Hakan Çakır cinayetiyle ilgili açıklama
        Eşlerden biri hipertansiyonsa, diğerinde de risk artıyor
        Eşlerden biri hipertansiyonsa, diğerinde de risk artıyor
        Habertürk Anasayfa