İşte resmi yazışmalarda en çok yapılan 105 kelime hatası
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nın hazırladığı "Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Kılavuzu", kurumların yazışmalarında en çok rastlanan 105 yanlış kelime kullanımını ortaya koydu. Yanlış yazımların arasında 'herşey' yerine 'her şey', 'orjinal' yerine 'orijinal' ve 'seyahat' yerine 'seyehat' bulunuyor
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, resmi yazışmalarda sıkça karşılaşılan imla hatalarını derledi.
'Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Kılavuzu'nda yer alan çalışmaya göre kurum yazışmalarında en çok karıştırılan kelimeler arasında acenta - acente, alt yapı - altyapı, askari - asgari ve asvalt-asfalt gibi örnekler yer alıyor.
Yanlış kullanımların başında birleşik ve ayrı yazım hataları gelirken, yabancı kökenli kelimelerin Türkçedeki doğru karşılıklarında da sıkça yanlışlara rastlandığı görüldü.
Örneğin, 'proğram' yerine 'program', 'orjinal' yerine 'orijinal', 'seyahat' yerine yanlışlıkla 'seyehat' yazıldığı gözlemlendi.
Bazı kelimelerin yanlış formları ise yıllardır gündelik dilde de sıkça kullanılıyor.
'Herşey' yerine 'her şey', 'bir çok' yerine 'birçok', 'bir kaç' yerine 'birkaç', 'şöför' yerine 'şoför' doğru kabul ediliyor.
Kılavuzda yanlış yazımlara örnek olarak şunlar da yer aldı:
Listenin tamamı ise şu şekilde: