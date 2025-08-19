Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ukrayna ve Avrupa'nın kırmızı çizgisi... Trump'ın taahhüt ettiği 'güvenlik garantisi' nedir? | Dış Haberler

        Ukrayna ve Avrupa'nın kırmızı çizgisi... Trump'ın taahhüt ettiği 'güvenlik garantisi' nedir?

        ABD Başkanı Donald Trump ve Rus lider Putin'in tarihi Alaska zirvesinden "Ukrayna'ya güvenlik garantisi" çıktı. Ukrayna lideri Zelenskiy ve Avrupalı liderlerin de kırmızı çizgisi olan güvenlik garantisini Trump taahhüt ediyor ancak nasıl bir formata sahip olduğu henüz açıklanmadı. Uzmanlar, üç formatın öne çıktığını belirtiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2025 - 10:49 Güncelleme: 19.08.2025 - 10:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump'ın taahhüt ettiği 'güvenlik garantisi' nedir?
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in tarihi Alaska zirvesinde anlaştığı en kritik maddelerden olan "Ukrayna'ya güvenlik garantileri", dün Beyaz Saray'da Trump'la görüşen Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky ve diğer Avrupalı liderlerin de en çok vurguladığı konu oldu. Ukrayna'nın NATO'ya girmeden NATO'nun 5. maddesi çerçevesinde, yani bir NATO ülkesine saldırı durumunda tüm NATO ülkelerinin savaşa dahil olması prensibine göre güvenlik garantisine sahip olacağı belirtiliyor, ancak pratikte nasıl bir sistem olacağı hala belli değil.

        Trump Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle görüştü, neler yaşandı?
        Haberi Görüntüle

        Ukrayna ve Avrupa'nın birinci önceliği, Rusya'nın bu süreçten zaman kazanarak çıkmaması ve bir daha Ukrayna'ya saldırmaması.

        REKLAM

        Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, bir ateşkes ya da barış anlaşması sonrasında Ukrayna'da konuşlandırılmak üzere 'istekliler koalisyonu', yani Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, İtalya ve Finlandiya ortaklığında bir güç oluşturmaktan söz etti. Ancak kimse bu gücün neye benzeyeceğini kamuoyuna açıklamadı.

        Askeri yetkililere göre bu gücün nasıl şekilleneceği önemli.

        Öne çıkan üç format

        Formatlardan biri, Ukrayna ordusunu tamamlayacak, muhtemelen silahlı, tam teşekküllü bir 'barış gücü'.

        Bu güç sadece savunma amaçlı olarak devreye sokulacak ama amaç Kremlin'in NATO üyesi ülkelerin askerleriyle çatışmaya girme konusunda daha fazla düşünmesini sağlayarak Rusya'yı caydırmak.

        Ancak uzmanlara göre inandırıcı bir caydırıcı olması için on binlerce asker gerekir.

        İkinci bir olasılık ise çok daha küçük bir "tripwire" gücü. (Tripwire: Düşmanın kuvvetlerinden önemli ölçüde daha küçük bir askeri kuvvet. Savunan tarafın bir saldırıya karşı koyma kararlılığını göstererek saldırganlığı caydırmaya yardımcı olur) Bu güç savunma odaklı bir güç değil ama teoriye göre Ruslar yeniden başlayacak bir işgal girişiminde Ukraynalı olmayan Avrupalıları öldürme riskini almaktan çekinecekler.

        REKLAM

        Yine de bu test edilmemiş bir teori ve büyük bir zar atımı.

        Üçüncü bir olasılık da bir "gözlemci güç" oluşturmak. Bu güç küçük olabilir, birkaç yüz asker kadar.

        Esasen yaklaşan bir askeri harekatı rapor etmek için orada olacaklar. Ancak bu rol uydular ve yer kameralarıyla yerine getirilebilir ve kuvvet herhangi bir savunma yapacak kadar büyük olmaz.

        Trump, ne şekilde olursa olsun, bu karışıma Amerikan birlikleri ekleme taahhüdünde bulunmadı. Bu gücün nasıl olacağına ilişkin karar da muhtemelen ateşkes ya da barış anlaşmasının nasıl olacağına bağlı olacak - tabii müzakereler o aşamaya gelirse.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meclis önünde şüpheli araç yangını
        Meclis önünde şüpheli araç yangını
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar
        Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda sert iniş öldürdü!
        Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda sert iniş öldürdü!
        Ticari araçlarda yeni dönem
        Ticari araçlarda yeni dönem
        Pirinç hakkında 10 ilginç gerçek!
        Pirinç hakkında 10 ilginç gerçek!
        Sıcak hava ve yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sıcak hava ve yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Eşlerden biri hipertansiyonsa, diğerinde de risk artıyor
        Eşlerden biri hipertansiyonsa, diğerinde de risk artıyor
        Trump Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle görüştü, neler yaşandı?
        Trump Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle görüştü, neler yaşandı?
        İlişki bilmecesi
        İlişki bilmecesi
        Çin'de insan bebeği doğurabilen robot!
        Çin'de insan bebeği doğurabilen robot!
        Fırtına tek golle kazandı!
        Fırtına tek golle kazandı!
        Aydın Büyükşehir'e 860 milyon TL'lik finansman
        Aydın Büyükşehir'e 860 milyon TL'lik finansman
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        Sizce bu bir sandviç mi yoksa tatlı mı?
        Sizce bu bir sandviç mi yoksa tatlı mı?
        Icardi'nin gözü Hagi'nin rekorunda!
        Icardi'nin gözü Hagi'nin rekorunda!
        Beşiktaş'ta kanat haftası!
        Beşiktaş'ta kanat haftası!
        Memur için yeni zam teklifi belli oldu
        Memur için yeni zam teklifi belli oldu
        Habertürk Anasayfa