Ukrayna ve Avrupa'nın kırmızı çizgisi... Trump'ın taahhüt ettiği 'güvenlik garantisi' nedir?

ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in tarihi Alaska zirvesinde anlaştığı en kritik maddelerden olan "Ukrayna'ya güvenlik garantileri", dün Beyaz Saray'da Trump'la görüşen Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky ve diğer Avrupalı liderlerin de en çok vurguladığı konu oldu. Ukrayna'nın NATO'ya girmeden NATO'nun 5. maddesi çerçevesinde, yani bir NATO ülkesine saldırı durumunda tüm NATO ülkelerinin savaşa dahil olması prensibine göre güvenlik garantisine sahip olacağı belirtiliyor, ancak pratikte nasıl bir sistem olacağı hala belli değil.

Ukrayna ve Avrupa'nın birinci önceliği, Rusya'nın bu süreçten zaman kazanarak çıkmaması ve bir daha Ukrayna'ya saldırmaması.

Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, bir ateşkes ya da barış anlaşması sonrasında Ukrayna'da konuşlandırılmak üzere 'istekliler koalisyonu', yani Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, İtalya ve Finlandiya ortaklığında bir güç oluşturmaktan söz etti. Ancak kimse bu gücün neye benzeyeceğini kamuoyuna açıklamadı.

Askeri yetkililere göre bu gücün nasıl şekilleneceği önemli.

Öne çıkan üç format

Formatlardan biri, Ukrayna ordusunu tamamlayacak, muhtemelen silahlı, tam teşekküllü bir 'barış gücü'.

Bu güç sadece savunma amaçlı olarak devreye sokulacak ama amaç Kremlin'in NATO üyesi ülkelerin askerleriyle çatışmaya girme konusunda daha fazla düşünmesini sağlayarak Rusya'yı caydırmak. Ancak uzmanlara göre inandırıcı bir caydırıcı olması için on binlerce asker gerekir. İkinci bir olasılık ise çok daha küçük bir "tripwire" gücü. (Tripwire: Düşmanın kuvvetlerinden önemli ölçüde daha küçük bir askeri kuvvet. Savunan tarafın bir saldırıya karşı koyma kararlılığını göstererek saldırganlığı caydırmaya yardımcı olur) Bu güç savunma odaklı bir güç değil ama teoriye göre Ruslar yeniden başlayacak bir işgal girişiminde Ukraynalı olmayan Avrupalıları öldürme riskini almaktan çekinecekler. Yine de bu test edilmemiş bir teori ve büyük bir zar atımı. Üçüncü bir olasılık da bir "gözlemci güç" oluşturmak. Bu güç küçük olabilir, birkaç yüz asker kadar. Esasen yaklaşan bir askeri harekatı rapor etmek için orada olacaklar. Ancak bu rol uydular ve yer kameralarıyla yerine getirilebilir ve kuvvet herhangi bir savunma yapacak kadar büyük olmaz.

Trump, ne şekilde olursa olsun, bu karışıma Amerikan birlikleri ekleme taahhüdünde bulunmadı. Bu gücün nasıl olacağına ilişkin karar da muhtemelen ateşkes ya da barış anlaşmasının nasıl olacağına bağlı olacak - tabii müzakereler o aşamaya gelirse.