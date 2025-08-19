Habertürk
        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, açıklamalarda bulundu

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, açıklamalarda bulundu

        Uzun zamandır süren Spotify krizi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çözüme ulaştırıldı. Spotify yetkilileri, masaya oturarak mevcut sorunların çözümü için adım atacaklarını dile getirdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, toplantıyla ilgili açıklamalarda bulundu

        Giriş: 19.08.2025 - 12:55 Güncelleme: 19.08.2025 - 12:58
        Türkiye'de uzun süredir yaşanan Spotify krizi Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın girişimiyle sona erdi. Birçok şarkıcı şarkı listelerinin hangi kriterlere göre hazırlandığı konusunda Spotify ile ilgili şikâyetlerini dile getirmişti. Şikâyetlerin odak noktasında Türkiye'de bir ofisi olmadığından dolayı kiminle / kimlerle görüşülmesi gerektiği konusu da vardı.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Spotify Başkan Yardımcısı Gustav Gylenhammar ile Türkiye Temsilcisi Mithat Özbek ve beraberlerindeki heyetle bir araya geldikleri toplantının ayrıntılarını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu.

        Mehmet Nuri Ersoy’un, Türkiye’nin yerli ve millî sosyal medya platformu olan Next Sosyal’den de yaptığı paylaşım şöyle: Küresel müzik endüstrisinin öncülerinden Spotify ile yaptığımız toplantıda önemli adımlar için kararlar aldık. Ülkemizin müzik ekosisteminin Spotify'dan hak ettiği desteği görmesi için kısa sürede somut ilerlemeleri birlikte yaşayacağız. Önemli bir eksiklik olan Spotify Türkiye ofisi açılıyor. 2026’da İstanbul’da ofis açacak olan Spotify, bu alandaki iş birliklerini daha da derinleştirecek. Şirket yetkilileri ve müzik endüstrisi temsilcilerimizle nasıl ortak adımlar atılacağını masaya yatıracağız. Eylül ayında İstanbul’da açılışını yapacağımız müzik zirvesinden önemli sonuçlar bekliyoruz. Türk sanatçıların küresel başarısı, 2024’te 2.8 milyar yeni dinleyiciye ulaşarak dünya listelerinde rekor kırdı. Artık telif gelirlerinin yarısından fazlası Türkiye dışındaki dinleyicilerden geliyor. Genç yetenekleri ve kadın sanatçıları da destekleyecek bu güçlü iş birliği, kültürel diplomasimize de yeni bir ivme kazandıracak. Türkiye’nin zengin müzik mirasını ve kültürünü dünyaya tanıtacak bu ve benzeri adımlarda Spotify ekibiyle yakın çalışmaya devam edeceğiz.

        REKLAM

        2026’DA İSTANBUL'DA OFİS AÇILACAK

        Dünyanın en büyük dijital müzik platformlarından Spotify, 2026’da İstanbul’da ofis açarak Türkiye’deki varlığını güçlendirecek. Böylece yerli müzik endüstrisiyle daha yakın çalışılacak, iş birlikleri derinleşecek. Spotify, eylülde bir müzik zirvesi düzenleyecek. Dünyadan ve Türkiye’den sektör temsilcilerinin katılacağı zirvenin açılış konuşmasını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yapacak.

        TÜRK SANATÇILARIN KÜRESEL REKORU: 2.8 MiLYAR YENi DİNLEYİCİ

        Türk sanatçıların küresel yükselişinde 2024 önemli bir dönüm noktası oldu. Türk sanatçılar dünya genelinde 2.8 milyar yeni dinleyiciye ulaştı. Türkiye’nin günlük müzik listelerinin yüzde 90’ı yerli sanatçılardan oluştu.

        GELİRLERİN YARISI ARTIK YURT DIŞINDAN GELİYOR

        Spotify verilerine göre; Türk sanatçılar, telif gelirlerinin yarısından fazlasını Türkiye dışındaki dinleyicilerden elde etmeye başladı. Bu gelişme, Türk müziğinin küresel pazarda güç kazandığını ortaya koyuyor.

        YENİ YETENEKLERE VE KADIN SANATÇILARA KÜRESEL DESTEK

        Spotify, Türk sanatçıları küresel sahneye taşımak için RADAR ve EQUAL programlarıyla genç yeteneklere ve kadın sanatçılara da destek verecek. Bu programlar, Türkiye’nin müzik diplomasisine de yeni bir ivme kazandıracak.

