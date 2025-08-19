Futbolda Amerikan rüzgarı

Avrupa liglerinde mücadele eden futbol kulüpleri, yatırım yapmak için arayışta olan ABD'lilerin cazibe merkezi haline geldi.

Futbolun beşiği Premier Lig'deki takımların çoğunluğunu alan ABD'li yatırımcılar, 'big six' olarak adlandırılan 6 takımdan Chelsea, Liverpool, Manchester United ve Arsenal'e sahip.

Cnbc'nin haberine göre; yatırımlardaki artışın başında kulüplerin gelirlerindeki olağanüstü artış. Premier Lig'in kurulduğu 1996/1997 sezonunda Avrupa'nın 5 büyük liginin toplam geliri 2,5 milyar Euro iken 2023-2024 rakam yüzde 750 arttı.

Gelirlerdeki artış, kulüplerin değerini de yükseltti. 2005 yılında Glazer ailesine 790 milyon sterline satılan Manchester United'ın değerlemesi 2024 yılında Jim Ratcliffe'e yapılan azınlık hissesi satışıyla 5 milyar sterlini gördü.

Liverpool Üniversitesi’nde futbol finansı alanında doçent olan Kieran Maguire, ABD'de artan servet birikiminin de Avrupa kulüplerine yapılan yatırımı artırdığını söyledi. Maguire, değerlemelerin üst düzey kulüp sayısının az olması nedeniyle, talep kaynaklı arttığını kaydetti. NFL ve NBA takımlarının fiyatlarının çok yüksek olmasının da rotanın Avrupa futboluna kırılmasında etkili olduğunu belirtti.

ABD'lilerin Avrupa futboluna hücumu UEFA'nın da gündeminde. ABD'li John Textor'un sahibi olduğu Premier Lig ekibi Crystal Palace, Avrupa Ligi'nden Textor'ın aynı zamanda bu organizasyona katılan Lyon'un da sahibi olması nedeniyle men edildi. GELİR ARTIRMADA TREND: ÜLKE DIŞINDA LİG MAÇI OYNAMAK Deloitte'un raporuna göre son dönemde futbol kulüplerin gelir artışı yavaşladı. Yöneticiler, gelirleri yükseltmek için yeni bir yol buldu. Kulüpler, taraftarları ve stadyumları kullanarak gelirlerini artırmayı hedefliyor. Bunun en gözde olan yolu da kulüplerin başka ülkelerde maçlara çıkması. La Liga'nın ilk haftasında şampiyon Barcelona, Villarreal ile ABD'nin Miami şehrinde oynayacak. Serie A'da bir maçın Avustralya'da oynanması planlandı. Premier Lig'de de aynı plan şu an masada, henüz resmi bir açıklama olmasa da yakın zamanda bazı maçların başka ülkelerde oynanması bekleniyor.