Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.987,58 %0,53
        DOLAR 40,8911 %0,03
        EURO 47,7771 %0,17
        GRAM ALTIN 4.387,84 %0,16
        FAİZ 39,91 %-0,13
        GÜMÜŞ GRAM 50,10 %0,18
        BITCOIN 115.424,00 %-0,90
        GBP/TRY 55,2783 %0,08
        EUR/USD 1,1676 %0,13
        BRENT 65,89 %-1,07
        ÇEYREK ALTIN 7.174,12 %0,16
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Futbolda Amerikan rüzgarı - İş-Yaşam Haberleri

        Futbolda Amerikan rüzgarı

        ABD'de artan servet birikimiyle yeni yatırım yolları arayan iş insanları, gelirlerini büyük ölçüde artıran Avrupa futbol takımlarına yatırım yapıyor. Özellikle Premier Lig'de takımların çoğunluğuna sahip olan ABD'lilerin piyasaya girişiyle futboldaki dinamikler de değişti. Gelirlerini yükseltmek isteyen kulüplerin yeni gözdesi ülke dışında lig maçlarını oynamak...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2025 - 12:46 Güncelleme: 19.08.2025 - 12:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amerikan futbolu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Avrupa liglerinde mücadele eden futbol kulüpleri, yatırım yapmak için arayışta olan ABD'lilerin cazibe merkezi haline geldi.

        Futbolun beşiği Premier Lig'deki takımların çoğunluğunu alan ABD'li yatırımcılar, 'big six' olarak adlandırılan 6 takımdan Chelsea, Liverpool, Manchester United ve Arsenal'e sahip.

        Cnbc'nin haberine göre; yatırımlardaki artışın başında kulüplerin gelirlerindeki olağanüstü artış. Premier Lig'in kurulduğu 1996/1997 sezonunda Avrupa'nın 5 büyük liginin toplam geliri 2,5 milyar Euro iken 2023-2024 rakam yüzde 750 arttı.

        REKLAM

        Gelirlerdeki artış, kulüplerin değerini de yükseltti. 2005 yılında Glazer ailesine 790 milyon sterline satılan Manchester United'ın değerlemesi 2024 yılında Jim Ratcliffe'e yapılan azınlık hissesi satışıyla 5 milyar sterlini gördü.

        Liverpool Üniversitesi’nde futbol finansı alanında doçent olan Kieran Maguire, ABD'de artan servet birikiminin de Avrupa kulüplerine yapılan yatırımı artırdığını söyledi. Maguire, değerlemelerin üst düzey kulüp sayısının az olması nedeniyle, talep kaynaklı arttığını kaydetti. NFL ve NBA takımlarının fiyatlarının çok yüksek olmasının da rotanın Avrupa futboluna kırılmasında etkili olduğunu belirtti.

        ABD'lilerin Avrupa futboluna hücumu UEFA'nın da gündeminde. ABD'li John Textor'un sahibi olduğu Premier Lig ekibi Crystal Palace, Avrupa Ligi'nden Textor'ın aynı zamanda bu organizasyona katılan Lyon'un da sahibi olması nedeniyle men edildi.

        GELİR ARTIRMADA TREND: ÜLKE DIŞINDA LİG MAÇI OYNAMAK

        Deloitte'un raporuna göre son dönemde futbol kulüplerin gelir artışı yavaşladı. Yöneticiler, gelirleri yükseltmek için yeni bir yol buldu. Kulüpler, taraftarları ve stadyumları kullanarak gelirlerini artırmayı hedefliyor. Bunun en gözde olan yolu da kulüplerin başka ülkelerde maçlara çıkması. La Liga'nın ilk haftasında şampiyon Barcelona, Villarreal ile ABD'nin Miami şehrinde oynayacak. Serie A'da bir maçın Avustralya'da oynanması planlandı. Premier Lig'de de aynı plan şu an masada, henüz resmi bir açıklama olmasa da yakın zamanda bazı maçların başka ülkelerde oynanması bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meclis önünde şüpheli araç yangını
        Meclis önünde şüpheli araç yangını
        Bahçeli'den Özel'e: Hezeyanname
        Bahçeli'den Özel'e: Hezeyanname
        Maduro harekete geçti: 4,5 milyonu aşkın milisi konuşlandıracak
        Maduro harekete geçti: 4,5 milyonu aşkın milisi konuşlandıracak
        Trump'ın taahhüt ettiği 'güvenlik garantisi' nedir?
        Trump'ın taahhüt ettiği 'güvenlik garantisi' nedir?
        İngiltere'de lüks ev sahiplerine yeni vergi hamlesi
        İngiltere'de lüks ev sahiplerine yeni vergi hamlesi
        Beyaz Saray'da yaşanan en tuhaf 5 an
        Beyaz Saray'da yaşanan en tuhaf 5 an
        Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        İşte resmi yazışmalarda en çok yanlış yazılan kelimeler!
        İşte resmi yazışmalarda en çok yanlış yazılan kelimeler!
        Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda sert iniş öldürdü!
        Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda sert iniş öldürdü!
        Pirinç hakkında 10 ilginç gerçek!
        Pirinç hakkında 10 ilginç gerçek!
        Sıcak hava ve yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sıcak hava ve yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        İlişki bilmecesi
        İlişki bilmecesi
        Beşiktaş'ta kanat haftası!
        Beşiktaş'ta kanat haftası!
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        Çin'de insan bebeği doğurabilen robot!
        Çin'de insan bebeği doğurabilen robot!
        Sizce bu bir sandviç mi yoksa tatlı mı?
        Sizce bu bir sandviç mi yoksa tatlı mı?
        Adalet Bakanı Tunç'tan Hakan Çakır cinayetiyle ilgili açıklama
        Adalet Bakanı Tunç'tan Hakan Çakır cinayetiyle ilgili açıklama
        Eşlerden biri hipertansiyonsa, diğerinde de risk artıyor
        Eşlerden biri hipertansiyonsa, diğerinde de risk artıyor
        Habertürk Anasayfa