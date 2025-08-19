Habertürk
        Türkiye'ye serin nefes: Trakya'da yağmur, Güneyde kavurucu sıcaklık

        Türkiye'ye serin nefes: Trakya'da yağmur, Güneyde kavurucu sıcaklık

        Türkiye'de sonunda birkaç merkezde yağmurlu bir gün oluyor, Lüleburgaz-Demirköy-Kırklareli-Edirne arasında yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur alıyoruz, Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde ise zayıf yağmur kaydediliyor. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel yazdı

        Giriş: 19.08.2025 - 19:07 Güncelleme: 19.08.2025 - 19:07
        Türkiye'ye serin nefes
        İstanbul’da bu akşam Anadolu yakasında çok zayıf yağabilir, yarın ise (20 Ağustos) Boğaziçi çevresi ve yine Anadolu Yakası’nda zayıf yağmur yağabilir. Bursa-Yalova-Adapazarı-Karasu istikametinde de yarın sabah-öğlen arası zayıf yağmur geçişleri görülebilir. Hava sıcaklıkları bu kesimlerde 27°C’ye kadar gerileyerek rahat bir nefes aldırıyor. İstanbul ve çevresinde haftanın kalan günleri güneşli geçerken, 22-23 Ağustos tarihleri termometreler yeniden 35°C’ye yaklaşacak. Sıcak bir hafta sonu olacak.

        Ege kıyıları güneşleniyor, Marmara’daki lokal yağmurlardan dahi yok ve İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi’ndeki su sorunu derinleşiyor. Hava tahminlerinde Ege ve Batı Anadolu için yakın vadede yağmur ihtimali yok, sıcaklıklar 32 ila 37°C’lerde seyrediyor.

        Akdeniz benzer şekilde güneşleniyor, Antalya ve Mersin kıyılarında su sıcaklığı 32°C’ye ulaştı. Deniz yüzey suyu neredeyse havadan daha sıcak. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu haftayı güneşli geçirecek, Diyarbakır çevresinde gölgeler 43°C. Bölgede sıcak çarpması riski bulunuyor, hafta sonu dikkatli olmakta yarar var.

        Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu, bugünlerde Mısır üzerinden esen yukarı seviye rüzgarlarının etkisinde. Erzincan, Malatya, Elazığ hatta Erzurum gibi merkezlerde bu hafta sonu sıcaklık rekorları kırılabilir. Termometreler Doğu Anadolu’da 40°C’ye ulaşacak görünüyor.

        Karadeniz’de ise yağmurlar kuvvetli değil, Batı ve Doğu Karadeniz kıyılarında 20 Ağustos Çarşamba tahmini öğlen saatleri bir miktar yağabilir, Batı Karadeniz açıklarında kuvvetli rüzgar esecek, denizin bu rüzgar altında dalgalı ve tehlikeli olduğunu hatırlayalım.

        Türkiye’de son 60 yılın en sıcak Temmuz ayı geride kaldı. Ağustos güney ve güneydoğu bölgelerde oldukça sıcak devam edecek. Yağmur ya da en azından bulut oluşumunu kuzey kıyılarımızda ve Trakya’da görebiliyoruz. Kırım üzerinden esen rüzgarlar ile İstanbul gibi büyük merkezler biraz ferahlıyor, hepsi bu. Neredeyse 81 şehirde de aşırı kuraklık yaşanıyor. Vatandaşlar su tasarrufu yapsa da artık özellikle Ege Bölgesi için daha uzun süreli su kesintileri kaçınılmaz görünüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

