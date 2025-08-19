Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Son dakika: Trump'tan Putin'e mesaj: Umarım makul olur | Dış Haberler

        Son dakika: Trump'tan Putin'e mesaj: Umarım makul olur

        ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi amacıyla yürüttüğü süreçle ilgili bir açıklama yaptı. Trump, "Umarım Putin makul olur, olmazsa süreç zorlaşır. Bence Putin ve Zelenskiy iyi gidiyor" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2025 - 15:18 Güncelleme: 19.08.2025 - 16:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump'tan Putin'e mesaj: Umarım makul olur
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi amacıyla yürüttüğü süreçle ilgili bir Fox News'e açıklamalarda bulundu.

        Trump Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle görüştü, neler yaşandı?
        Haberi Görüntüle

        Trump, "Umarım Putin makul olur, olmazsa süreç zorlaşır. Bence Putin ve Zelenskiy iyi gidiyor" dedi.

        "Ukrayna NATO'ya girmek istememeliydi" diyen ABD Başkanı, Putin hakkında daha fazla bilgiye birkaç hafta içinde sahip olacaklarını söyledi:

        "Dürüst olmak gerekirse bence Putin de bundan yoruldu."

        Putin'in anlaşmaya varmak istemeyebileceğini de belirten Trump, "Ukrayna çok fazla toprak alacak. Ukrayna, Avrupa ve Rusya arasında bir tampon. Güvenlik garantileri olacak ama NATO olmayacak" dedi.

        Trump, Avrupa'nın sahaya insan sürmeye hazır olduğunu ve kendisinin de Putin'le ilişkisinin sıcak olmasının iyi bir şey olduğunu ifade etti.

        ABD Başkanı, dün Beyaz Saray'da Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmenin arasında Putin'i aramasıyla ilgili ise, "Liderlerin önünde aramadım" dedi. Trump, "Zamanımı boşa harcamak istemiyorum, bu işi bitirmek istiyorum" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kore'den 75 yıl sonra gelen 4 şehit
        Kore'den 75 yıl sonra gelen 4 şehit
        "Nice'i tercih ederdim"
        "Nice'i tercih ederdim"
        5G için geri sayım “2026'da sinyal almaya başlayacağız”
        5G için geri sayım “2026'da sinyal almaya başlayacağız”
        Meclis önünde şüpheli araç yangını
        Meclis önünde şüpheli araç yangını
        Bahçeli'den Özel'e: Hezeyanname
        Bahçeli'den Özel'e: Hezeyanname
        Ederson'da kritik hafta!
        Ederson'da kritik hafta!
        Bu semboller yoksa geri bırakın
        Bu semboller yoksa geri bırakın
        Gürültü avcısı trafik kameraları devrede!
        Gürültü avcısı trafik kameraları devrede!
        Spotify masaya oturdu
        Spotify masaya oturdu
        Montella'ya isim aranıyor!
        Montella'ya isim aranıyor!
        Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        İlişki bilmecesi
        İlişki bilmecesi
        Pirinç hakkında 10 ilginç gerçek!
        Pirinç hakkında 10 ilginç gerçek!
        İşte resmi yazışmalarda en çok yanlış yazılan kelimeler!
        İşte resmi yazışmalarda en çok yanlış yazılan kelimeler!
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar
        Habertürk Anasayfa