Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan yüzde 23'lük ara zam

        Çerçioğlu'ndan yüzde 23'lük ara zam

        Aydın Büyükşehir Belediyesi şirketlerinde görev yapan çalışanların maaşlarına yüzde 23 oranında ara zam yapıldığı bildirildi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Bizim önceliğimiz her zaman alın teri döken çalışma arkadaşlarımızdır. Belediyemiz bünyesinde görev yapan tüm emekçilerimizin haklarını korumak ve ekonomik anlamda daha güçlü bir şekilde yaşamalarını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2025 - 14:42 Güncelleme: 18.08.2025 - 14:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çerçioğlu'ndan yüzde 23'lük ara zam
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ve Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü bünyesindeki şirketlerde çalışan personelin aylık ücretlerine yüzde 23 oranında ara zam yapıldı.

        AA'daki habere göre alınan bu karar doğrultusunda, en düşük taban aylık maaş 40 bin liraya yükseltildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, uzun süredir üzerinde çalışılan düzenlemenin hayata geçirildiğini belirtti.

        Çerçioğlu, "Bizim önceliğimiz her zaman alın teri döken çalışma arkadaşlarımızdır. Belediyemiz bünyesinde görev yapan tüm emekçilerimizin haklarını korumak ve ekonomik anlamda daha güçlü bir şekilde yaşamalarını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Özlem Çerçioğlu
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2. Minguzzi olayının ardından Prof. Dr. Arif Verimli: Tinerci çocukların yerini tetikçi çocuklar aldı!
        2. Minguzzi olayının ardından Prof. Dr. Arif Verimli: Tinerci çocukların yerini tetikçi çocuklar aldı!
        Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır Habertürk TV'ye konuştu
        Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır Habertürk TV'ye konuştu
        Çeyiz evinde kadın cinayeti!
        Çeyiz evinde kadın cinayeti!
        Galatasaray'da ayrılık zamanı!
        Galatasaray'da ayrılık zamanı!
        Kadın affedince, aleme giden kredi kusur sayılmadı
        Kadın affedince, aleme giden kredi kusur sayılmadı
        İşte ağustosun serin rüzgarlarının asıl sebebi
        İşte ağustosun serin rüzgarlarının asıl sebebi
        İnternette yüksek maliyet, düşük hız!
        İnternette yüksek maliyet, düşük hız!
        "Bizim için en önemlisi Dünya Kupası'na katılmak!"
        "Bizim için en önemlisi Dünya Kupası'na katılmak!"
        Türkiye'de sosyoekonomik seviyesi en yüksek il ve ilçeleri açıklandı
        Türkiye'de sosyoekonomik seviyesi en yüksek il ve ilçeleri açıklandı
        TikTok jargonu dünyaca ünlü sözlükte!
        TikTok jargonu dünyaca ünlü sözlükte!
        Ulusal Muhafızlar görevde: 68 kişi gözaltına alındı
        Ulusal Muhafızlar görevde: 68 kişi gözaltına alındı
        Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Şen’den iyi haber!
        Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Şen’den iyi haber!
        Dünyaca ünlü rolleri reddettiler!
        Dünyaca ünlü rolleri reddettiler!
        İsrail'de 1 milyonu aşkın kişi greve ve protestolara katıldı
        İsrail'de 1 milyonu aşkın kişi greve ve protestolara katıldı
        Fazla ilaç kullanımı bağırsağını deldi! Ölümden döndü
        Fazla ilaç kullanımı bağırsağını deldi! Ölümden döndü
        Abraham fırtınası!
        Abraham fırtınası!
        129 markadan 15'i ayakta kalacak
        129 markadan 15'i ayakta kalacak
        Genç oyuncu, yaşam savaşı veriyor
        Genç oyuncu, yaşam savaşı veriyor
        Konutta reel düşüş 18. ayında
        Konutta reel düşüş 18. ayında
        23 Ağustos Başak Yeniay'ının burçlara etkisi
        23 Ağustos Başak Yeniay'ının burçlara etkisi
        Habertürk Anasayfa