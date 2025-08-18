Özel'den Çerçioğlu'na Aydın'da tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın'da düzenlediği mitingde vatandaşlara seslendi:

Efelerin diyarı Aydın, yiğitlerin otağı Aydın, sadece zeybek oynarken diz çöken Aydın, zalimin yoluna minnet etmeyen Aydın, minnet edenleri affetmeyen Aydın! Millete soracağız, Türkiye'ye Aydın'ı Aydın'dan göstereceğiz.

Ahlaki üstünlük, psikolojik üstünlük bizdedir. Bu meydan milletin meydanıdır. AK Parti'nin kalelerine gidiyoruz. Kutuplaşma, kale siyaseti bitmiştir. Buradan haykırıyorum. Aydın milletin kalesidir.

"MİLLET EMANETİNİ GERİ ÇAĞIRIYOR"

Bir istifa talebi yükseliyor. Duymayan duysun. Millet emanetini geri çağırıyor. Çünkü bir siyasi yankesiciyle karşı karşıyayız. Bir siyasi kapkaç olayıyla karşı karşıyayız.

Üzerine kirli bir ampul takanlara sesleniyorum. Hesap soracağız, hesap soracağız, hesap soracağız. Sen hakkında 3 dosya hazırladığın belediye başkanına rozet taktın. 47 yıl ikinci parti olmuş, tenezzül etmemişiz. Patron ne Erdoğan'dır ne de Özgür Özel, bir tek millet var, o da bu meydandadır!"

"KOCASININ ŞİRKETİ İÇİN PAZARLIK YAPANA BİR LAFIM VAR"

Ey Erdoğan sen benim belediye başkanlarıma onlarca cilt cilt iddianameler hazırlatırken biz teslim olmadık. Ama sen kazanamadığın bir belediyeyi almak için hakkında 3 klasör dosya hazırlattığın birisinin yakasına rozet takmaya tenezzül ettin, tamahkarsın, acizsin, zavallısın. CHP siyaseti cesurdur, dürüsttür. AKP'nin bugünkü siyaseti acizidir, zavallıdır.

Bir tek patron vardır, o da bu millettir. Önüne konulan kalın bir soruşturma dosyasıyla ya içeri atılacaksın, ya AKP'ye katılacaksın tehdidine teslim olana, kocasının şirketi için pazarlık yapana bir lafım var. Yazıklar olsun! "AYDIN SEÇİMLERİNİ YENİLEYELİM" Erdoğan'a bir çağrı yapıyorum. Cesaretin varsa, hodri meydan. Aydın seçimlerini yenileyelim. Tayyip Erdoğan zengin seviyor, zengin. Zeytin kesip maden arayanları seviyor. Emeklinin 6 çeyrek altınına göz diken Erdoğan'dır. Asgari ücretliyi açlık seviyesinin altında çalışanı sevmez. O Erdoğan 152 gün önce giriştiği darbe girişiminde Türkiye'nin tüm varlıklarını kendi geleceği için çarçur eder. İlk 6 ayda bu ülke 1.1 trilyon lira faiz ödedi. Emekliye gelince yok, memura yok, asgari ücretliye yok. Darbeye var, faize var." "AK PARTİLİLER BİRBİRİNE DÜŞMEKTEDİR" Mücahit Birinci. Gece 12'de gidiyor. Bir iftiraname koyuyor. Bu utanmazı ifşa ettik. Önce salağa yattılar. Dün bir baktık, AK Parti kendisini atmaya çalışırken, o kendisi partiden kendini atmış. Tayyip Erdoğan kumpasçıdır, siyasi yan kesicidir. AK Partililer birbirine düşmektedir. Şükürler olsun ki ahlaki üstünlük bizdedir. Demek ki biz kazanacağız."

En son bu Ak Toroslar çetesi iyice şuurunu kaybetti. Güya Fatih Keleş suikastçı tutmuş. Kiralık katili tutacağını söyledikleri kişi Selahattin Yılmaz. Ne tanırız ne biliriz. Ancak MHP'nin göz bebeğidir. Devlet Bey'in yakınıdır. Ak Toroslar çetesi MHP'ye de ayar vermektedir. Buradan Erdoğan'a sesleniyorum. Meczup Mücahit Birinci'yi partiden atarak bundan sıyrılamazsın. Hırsızın siyaseti olmaz. Allah hırsızın belasını versin. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.