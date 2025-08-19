Habertürk
        ABD basını: Trump Ukrayna'ya dair Orban ile görüştü

        ABD basını: Trump Ukrayna'ya dair Orban ile görüştü

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle Beyaz Saray'da bir araya gelmişti. ABD basını, Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğine neden karşı olduğuna dair konuşmak için Trump'ın Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı aradığını bildirdi. Birçok defa, AB'ye katılmak isteyen Ukrayna'nın üyeliğini veto edeceğini bildiren Orban, üyeliğin Avrupa'yı savaşa itebileceğini düşünüyor.

        Giriş: 19.08.2025 - 22:43 Güncelleme: 19.08.2025 - 23:17
        "Trump Orban ile görüştü"
        ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya gelirken, görüşmelerde birçok konu ele alındı.

        Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri ve barış anlaşmasının hangi şartlarda gerçekleşeceği görüşmelerin ana meseleleri olurken, ABD basınına göre, görüşmelerde Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliği de gündeme geldi.

        Bloomberg'in haberine göre, Avrupalı liderler, Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyesi olması adına Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı ikna etmesi için Trump'tan talepte bulundu.

        ABD Başkanı Donald Trump da Beyaz Saray'daki görüşmelerin ardından, neden Ukrayna'nın üyeliğine karşı olduğuna dair Viktor Orban'ı aradı. Bu görüşme neticesinde Orban'ın Ukrayna'nın AB üyeliğine ilişkin fikrinin değişip değişmediği henüz bilinmiyor.

        Viktor Orban, Ukrayna'nın AB üyeliğine karşı çıktığını birçok defa yinelerken, üyeliğin gerçekleşmesi durumunda Avrupa'nın savaşa çekilebileceğini ifade ediyor.

        Macaristan ile Slovakya, AB içerisinde Rusya'ya karşı uygulanan yaptırım paketlerini kabul etme konusunda da çekinceler belirtmişti.

        İki ülke ayrıca, Ukrayna'daki savaşın kendi enerji güvenliklerine zarar verdiğini düşünüyor.

        Orban: Artık yeter
        Haberi Görüntüle

        "BUDAPEŞTE ÖN PLANA ÇIKIYOR"

        ABD basını ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında gerçekleşmesi beklenen zirve için Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin ön plana çıktığını iddia etti.

        Politico'nun haberine göre, Beyaz Saray yetkilileri, zirve için Budapeşte'yi düşünüyor.

        Bloomberg'e göre ise Macaristan bu zirveye ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

        Almanya Başbakanı Friedrich Merz, zirvenin 2 hafta içinde olacağını ancak nerede ve ne zaman yapılacağına ise henüz karar verilmediğini ifade etmişti.

        Orban: Ukrayna Avrupa Birliği için Afganistan olacaktır
        Haberi Görüntüle
