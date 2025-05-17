Macaristan Başbakanı Viktor Orban, X hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyelik adaylığına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ukrayna'nın AB'ye üyeliğinin kabul edilmesinin, AB'nin savaşa kabul edilmesi anlamına geleceğini belirten Orban "Yeter artık" ifadalerini kullandı.

Orban, ülkede savaş yanlısı bir propaganda yürütüldüğünü ifade ederken, propagandanın mali desteğinin dışarıdan yapıldığını dile getirdi.

Orban, Ukrayna'nın üyeliğine karşı olan tek ülkenin Macaristan olduğuna dikkat çekti.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın da imzaladığı "Ukrayna'yı destekleyen ortak açıklamaya" tepki göstermişti

Orban, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas'ın paylaştığı ortak metni etiketleyerek eleştirilerde bulunmuştu.

Ortak açıklamanın, AB'nin kötü yönetildiğinin üzücü bir göstergesi olduğunu kaydeden Orban, "ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış müzakereleri yürüttüğü sırada, AB yetkilisi değersiz açıklamalarda bulunuyor." ifadesini kullanmıştı.

Orban, "Müzakere masasında yer edinmek için el açılmaz. Bu, güç, iyi yönetim ve akıllı diplomasi ile elde edilmelidir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Ukrayna'da "ne pahasına olursa olsun öldürmeyi desteklemenin AB yönetiminin duruşu olduğunu" savunan Orban, bunun hem ahlaken hem de siyasi olarak kabul edilmez olduğunu dile getirmişti.

Fransa'nın başkenti Paris'te bugün bir araya gelen Fransa, Ukrayna, Almanya, Polonya, İtalya, İspanya ve İngiltere Dışişleri Bakanları, yazılı bir ortak açıklama yayımlamıştı.