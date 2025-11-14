Habertürk
        Beşiktaş'ta Rafa Silva ayrılıkta kararlı! 'Ya bırakın ya da bırakırım' - Beşiktaş Haberleri

        Rafa Silva ayrılıkta kararlı! 'Ya bırakın ya da bırakırım'

        Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı ile Rafa Silva arasında merakla beklenen kritik toplantı gerçekleşti. Portekizli yıldız, başkanın "Kal" yönündeki telkinlerine karşılık ayrılmak istediğini yineledi.

        Giriş: 14.11.2025 - 12:30 Güncelleme: 14.11.2025 - 12:43
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi devam ediyor. Milli arada verilen iznin ardından ilk çalışmasını dün gerçekleştiren siyah-beyazlılar, saat 16.00'da Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde toplandı.

        Başkanla görüşme yapacak olan Rafa Silva da tesislere gelse de idmana çıkmadı.

        Antrenmanın ardından başkan Serdal Adalı ile Rafa Silva arasındaki merakla beklenen görüşme başladı.

        Fenerbahçe derbisi öncesinde de idmana çıkmayan Rafa Silva'yı dev maçta oynamaya ikna eden Adalı, yıldız oyuncuya bir kez daha Beşiktaş'ta kalması gerektiği yönünde görüş bildirdi. Adalı, Rafa'nın kendileri için önemini vurgularken sahaya geri dönmesini istedi.

        Ancak Rafa Silva takımdan ayrılma isteğini yinelerken ülkesi Portekiz'e dönmek istediğini, bu talebinin kabul görmemesi halinde ise futbolu bırakmayı bile düşüneceğini iletti. Adalı’nın ikna çabaları sonuç vermezken karar cumartesi gününe bırakıldı.

        Rafa Silva görüşmeden sonra tesislerden ayrılırken Adalı, tesislerde bulunan teknik direktör Sergen Yalçın ile de görüşüp durum değerlendirmesi yaptı. İki isim peş peşe tesislerden çıktı.

        Rafa Silva, ailesi ve menajeri ile görüşmek için cumartesi akşamına kadar izin aldı. Başkan Serdal Adalı ve Sergen Yalçın ise aynı gün birlikte basın toplantısı düzenleyip soruları yanıtlayacak.

        HOCA İLE SORUN VAR MI?

        Rafa Silva'nın Sergen Yalçın'la sorun yaşadığı için bu kararı aldığı en çok konuşulan konuların başında geliyor. Yalçın'ın kurmayları, herhangi bir sorun olmadığını vurgularken tecrübeli hocanın Rafa ile yaptığı görüşmelerde de kendileri için önemli olduğunun altını çizdiğini belirtiyorlar.

        Rafa Silva cephesi ise süreç konusunda başından beri sessiz.

        SÖZLEŞME NE OLACAK?

        Beşiktaş'ın en skorer ismi olan Rafa Silva'nın ayrılık ısrarı yönetimin de fazlasıyla canını sıkmış durumda. Senelik 6 milyon Euro kazanan Portekizli yıldızın 1.5 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.

        Hem bonservis hem de yerinin nasıl dolacağı konusunda ise belirsizlik büyük.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
