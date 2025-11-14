Habertürk
    Takipde Kalın!
        Haberler Spor Transfer Galatasaray'da 'Ocak' planı: 7 isim transfer listesinde! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'da 'Ocak' planı: 7 isim transfer listesinde!

        Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta 9 puan toplayan Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalara başladı. Sarı-kırmızılıların hücum, orta saha ve savunmaya önemli takviyeler yapmayı planladığı öğrenilirken, listedeki isimler de ortaya çıktı.

        Giriş: 14.11.2025 - 11:50 Güncelleme: 14.11.2025 - 11:53
        • 1

          Galatasaray’ın ara transfer planlaması UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bir üst tura çıkılması halinde yeniden şekillenecek.

        • 2

          Yönetim özellikle hücum ve orta saha hatlarında önemli takviyeler için hazırlık yapıyor.

        • 3

          LOOKMAN ISRARI

          Sarı-kırmızılılar yaz döneminde de gündeme gelen Ademola Lookman için yeniden devreye girmeye hazırlanıyor.

        • 4

          UEFA listeleri açıklanmadan önce Atalanta’ya “satın alma opsiyonlu kiralama” teklifi götüren Galatasaray, olumlu yanıt alamamıştı.

        • 5

          İtalya’da ayrılığı düşünen Nijeryalı yıldız için kulübün 40 milyon euroya yaklaşan bir bonservis bütçesi ayırmayı değerlendirdiği öne sürülüyor.

        • 6

          Galatasaray’ın güçlendirmeyi düşündüğü bir diğer bölge ise orta saha. Yönetimin listesinde iki isim öne çıkıyor:

        • 7

          KESSIE

          Franck Kessie: 2023’te Barcelona’dan ayrılarak Al-Ahli'ye transfer olan Fildişili oyuncu için nabız yoklandığı öğrenildi.

        • 8

          ONYEDIKA

          Raphael Onyedika: 23 yaşındaki Nijeryalı orta saha, Club Brugge formasıyla gösterdiği performansla sarı-kırmızılıların “genç oyuncu yatırımı” kriterine uyuyor.

        • 9

          HAKAN ÇALHANOĞLU

          Inter'le bu sezona harika bir başlangıç yapan Hakan Çalhanoğlu ihtimali de az da olsa masada bulunuyor.

        • 10

          SAVUNMADA ADAYLAR PAVLOVIC, SALISU VE NDICKA

          Savunmada da sol stoper ve sol bekte oynayabilen bir oyuncu transferi düşünülüyor.

        • 11

          Bu bölge için Milan'da daha önce de gündeme gelen Pavlovic'in yanı sıra Monaco'dan Mohammed Salisu ve Roma'nın 26 yaşındaki futbolcusu Evan Ndicka da listede yer alıyor.

