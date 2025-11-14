Galatasaray'da 'Ocak' planı: 7 isim transfer listesinde!
Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta 9 puan toplayan Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalara başladı. Sarı-kırmızılıların hücum, orta saha ve savunmaya önemli takviyeler yapmayı planladığı öğrenilirken, listedeki isimler de ortaya çıktı.
Galatasaray’ın ara transfer planlaması UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bir üst tura çıkılması halinde yeniden şekillenecek.
Yönetim özellikle hücum ve orta saha hatlarında önemli takviyeler için hazırlık yapıyor.
LOOKMAN ISRARI
Sarı-kırmızılılar yaz döneminde de gündeme gelen Ademola Lookman için yeniden devreye girmeye hazırlanıyor.
UEFA listeleri açıklanmadan önce Atalanta’ya “satın alma opsiyonlu kiralama” teklifi götüren Galatasaray, olumlu yanıt alamamıştı.
İtalya’da ayrılığı düşünen Nijeryalı yıldız için kulübün 40 milyon euroya yaklaşan bir bonservis bütçesi ayırmayı değerlendirdiği öne sürülüyor.
Galatasaray’ın güçlendirmeyi düşündüğü bir diğer bölge ise orta saha. Yönetimin listesinde iki isim öne çıkıyor:
KESSIE
Franck Kessie: 2023’te Barcelona’dan ayrılarak Al-Ahli'ye transfer olan Fildişili oyuncu için nabız yoklandığı öğrenildi.
ONYEDIKA
Raphael Onyedika: 23 yaşındaki Nijeryalı orta saha, Club Brugge formasıyla gösterdiği performansla sarı-kırmızılıların “genç oyuncu yatırımı” kriterine uyuyor.
HAKAN ÇALHANOĞLU
Inter'le bu sezona harika bir başlangıç yapan Hakan Çalhanoğlu ihtimali de az da olsa masada bulunuyor.
-
SAVUNMADA ADAYLAR PAVLOVIC, SALISU VE NDICKA
Savunmada da sol stoper ve sol bekte oynayabilen bir oyuncu transferi düşünülüyor.
Bu bölge için Milan'da daha önce de gündeme gelen Pavlovic'in yanı sıra Monaco'dan Mohammed Salisu ve Roma'nın 26 yaşındaki futbolcusu Evan Ndicka da listede yer alıyor.