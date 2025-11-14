Habertürk
        Çok acı kare! Birlikte poz verdikleri iskele çöktü, 4'ü hayatını kaybetti!

        Çok acı kare! Birlikte poz verdikleri iskele çöktü

        Diyarbakır'da 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin ağır yaralandığı viyadükteki iskele faciasında çok acı bir fotoğraf ortaya çıktı. İnşaatta, çökme sonucu hayatını kaybedenlerin olayın hemen öncesinde birlikte poz verdiği öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 10:49 Güncelleme: 14.11.2025 - 10:49
        Çok acı kare! Birlikte poz verdikleri iskele çöktü
        Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde viyadük inşaatı iskelesinin çökmesi sonucu hayatını kaybeden 4 kişinin ve ağır yaralanan 1 kişinin kazanın hemen öncesinde inşaatın üzerinde birlikte poz verdiği anlar ortaya çıktı.

        İHA'nın haberine göre olay, geçtiğimiz günlerde Kulp ilçesinde meydana geldi. Kulp-Muş kara yolu üzerinde yapımı devam eden viyadük inşaatının iskelesinde çökme meydana geldi.

        Kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şeyhmus Anuştekin (45), Tahsin Dere (45) ve Salih Lale (52) olay yerinde, Mehmet Şirin Yalçıner (50) ise hastanede hayatını kaybetti.

        Cüneyt N. (36) ise ağır yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Şeyhmus Anuştekin, Tahsin Dere, Salih Lale ve Mehmet Şirin Yalçıner ile ağır yaralanan Cüneyt N.'nin olay meydana gelmeden önce viyadük inşaatının üzerinde birlikte poz verdiği ortaya çıktı.

        5 kişinin aynı karedeki anları, görenleri hüzünlendirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Yazı Boyutu
