Japonya Başbakanı Takaichi'nin açıklaması tepki çekti : 2 ila 4 saat uyuyorum

Ekim ayının sonunda Japonya'nın ilk kadın başbakanı olarak göreve gelen Sanae Takaichi, gecede sadece iki ila dört saat uyuyabildiğini söyledi.

Gözlerinin altındaki torbaları işaret eden Takaichi, milletvekillerine, Japonya'nın yoğun çalışma saatleriyle nasıl başa çıkacağı sorulduğunda, kendi siyasi kahramanı Demir Leydi Margaret Thatcher'ı örnek gösterdi ve onun da yaptığı gibi asgari düzeyde uykuyla hayatta kaldığını söyledi.

REKLAM advertisement1

GECE 03.00'TE YARDIMCILARINI OFİSE ÇAĞIRMIŞTI

Takaichi, geçen hafta, altı saat sonra başlaması planlanan bütçe komitesi duruşmasına hazırlanmak üzere yardımcılarını sabaha karşı 03.00 sularında ofisine çağırdı, bu ülkede tepkiye sebep oldu.

Japonya'nın önde gelen sorunlardan biri olan aşırı çalışma konusunun ele alındığı bir yasama komitesi toplantısında kendi günlük rutini hakkında sorulan bir soruyu cevaplayan Takaichi, "Şu anda yaklaşık 2 saat uyuyorum, en fazla 4 saat. Bunun cildim için kötü olduğunu düşünüyorum" dedi.

REKLAM

Takaichi, ekonomik büyümeyi teşvik etmek amacıyla fazla mesai üst sınırını uzatma konusundaki planlarla ilgili bir soruya verdiği cevapta ise çalışanların ve işverenlerin farklı ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

Bu konuda yapılacak muhtemel değişikliklerin çalışanların sağlığını güvence altına alacağının altını çizen Takaichi, "Gerçekten de insanların çocuk bakımı ve diğer sorumluluklarını kendi isteklerine göre doğru bir şekilde dengeleyebilecekleri ve çalışırken aynı zamanda boş zamanlarının tadını çıkarabilecekleri ve rahatlayabilecekleri bir ortam inşa edebilirsek, bu ideal olurdu" dedi. SEÇİM SONRASI İLK AÇIKLAMASI: İŞ-YAŞAM DENGESİNİ BİR KENARA BIRAKACAĞIM Geçtiğimiz ay Japonya'nın ilk kadın başbakanı seçildikten sonra yaptığı konuşmada, "İş-yaşam dengesi kavramını kendim için bir kenara bırakacağım. Çalışacağım, çalışacağım, çalışacağım, çalışacağım ve çalışacağım" ifadelerini kullanmıştı. Bu nedenle Takaichi'nin son açıklamaları, yoğun çalışma temposu sonucu ölümü ifade eden "karoshi" diye bir kavramın olduğu Japonya'da, aşırı çalışmayı teşvik ettiği yönünde eleştirilere neden oldu. Mart ayındaki Dünya Uyku Günü'nde yayınlanan bir araştırma, Japonya'daki insanların hafta içi ortalama yedi saat 1 dakika uyuduğunu ortaya koydu. Bu, uluslararası ortalamanın 38 dakika gerisinde ve ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve Kanada'daki insanlardan daha az.