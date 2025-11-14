Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Japonya Başbakanı Takaichi'nin açıklaması tepki çekti : 2 ila 4 saat uyuyorum | Dış Haberler

        Japonya Başbakanı Takaichi'nin açıklaması tepki çekti : 2 ila 4 saat uyuyorum

        Japonya Başbakanı Takaichi'nin "2 ila 4 saat uyuduğunu" açıklaması, ülkenin önde gelen sorunlardan biri olan "aşırı çalışmayı teşvik ettiği" gerekçesiyle eleştirilere neden oldu. Takaichi'nin geçen hafta yardımcılarını sabaha karşı 03.00 sularına ofisine çağırması da tepki çekmişti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2025 - 10:26 Güncelleme: 14.11.2025 - 10:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Japonya Başbakanı: 2 ila 4 saat uyuyorum
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ekim ayının sonunda Japonya'nın ilk kadın başbakanı olarak göreve gelen Sanae Takaichi, gecede sadece iki ila dört saat uyuyabildiğini söyledi.

        Gözlerinin altındaki torbaları işaret eden Takaichi, milletvekillerine, Japonya'nın yoğun çalışma saatleriyle nasıl başa çıkacağı sorulduğunda, kendi siyasi kahramanı Demir Leydi Margaret Thatcher'ı örnek gösterdi ve onun da yaptığı gibi asgari düzeyde uykuyla hayatta kaldığını söyledi.

        GECE 03.00'TE YARDIMCILARINI OFİSE ÇAĞIRMIŞTI

        Takaichi, geçen hafta, altı saat sonra başlaması planlanan bütçe komitesi duruşmasına hazırlanmak üzere yardımcılarını sabaha karşı 03.00 sularında ofisine çağırdı, bu ülkede tepkiye sebep oldu.

        Japonya'nın önde gelen sorunlardan biri olan aşırı çalışma konusunun ele alındığı bir yasama komitesi toplantısında kendi günlük rutini hakkında sorulan bir soruyu cevaplayan Takaichi, "Şu anda yaklaşık 2 saat uyuyorum, en fazla 4 saat. Bunun cildim için kötü olduğunu düşünüyorum" dedi.

        REKLAM

        Takaichi, ekonomik büyümeyi teşvik etmek amacıyla fazla mesai üst sınırını uzatma konusundaki planlarla ilgili bir soruya verdiği cevapta ise çalışanların ve işverenlerin farklı ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

        Bu konuda yapılacak muhtemel değişikliklerin çalışanların sağlığını güvence altına alacağının altını çizen Takaichi, "Gerçekten de insanların çocuk bakımı ve diğer sorumluluklarını kendi isteklerine göre doğru bir şekilde dengeleyebilecekleri ve çalışırken aynı zamanda boş zamanlarının tadını çıkarabilecekleri ve rahatlayabilecekleri bir ortam inşa edebilirsek, bu ideal olurdu" dedi.

        SEÇİM SONRASI İLK AÇIKLAMASI: İŞ-YAŞAM DENGESİNİ BİR KENARA BIRAKACAĞIM

        Geçtiğimiz ay Japonya'nın ilk kadın başbakanı seçildikten sonra yaptığı konuşmada, "İş-yaşam dengesi kavramını kendim için bir kenara bırakacağım. Çalışacağım, çalışacağım, çalışacağım, çalışacağım ve çalışacağım" ifadelerini kullanmıştı.

        Bu nedenle Takaichi'nin son açıklamaları, yoğun çalışma temposu sonucu ölümü ifade eden "karoshi" diye bir kavramın olduğu Japonya'da, aşırı çalışmayı teşvik ettiği yönünde eleştirilere neden oldu.

        Mart ayındaki Dünya Uyku Günü'nde yayınlanan bir araştırma, Japonya'daki insanların hafta içi ortalama yedi saat 1 dakika uyuduğunu ortaya koydu. Bu, uluslararası ortalamanın 38 dakika gerisinde ve ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve Kanada'daki insanlardan daha az.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mürted Hava Üssü'nde şehitlerimizi uğurluyoruz
        Mürted Hava Üssü'nde şehitlerimizi uğurluyoruz
        Yangın söndürme pilotu şehit oldu
        Yangın söndürme pilotu şehit oldu
        Zehirlenme faciasında anne de hayatını kaybetti!
        Zehirlenme faciasında anne de hayatını kaybetti!
        Kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarıları
        Kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarıları
        Hitler'in DNA analizi
        Hitler'in DNA analizi
        8 yılda sarmaşıklar ele geçirdi! Polis ekipleri harekete geçti
        8 yılda sarmaşıklar ele geçirdi! Polis ekipleri harekete geçti
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Otoyolda dehşeti yaşadılar! Karı-koca hayatını kaybetti!
        Otoyolda dehşeti yaşadılar! Karı-koca hayatını kaybetti!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Trump Suudi Arabistan-İsrail normalleşmesini bekliyor"
        "Trump Suudi Arabistan-İsrail normalleşmesini bekliyor"
        Domenico Tedesco'dan çarpıcı açıklamalar!
        Domenico Tedesco'dan çarpıcı açıklamalar!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?
        Siz bir de içini görün!
        Siz bir de içini görün!
        Gayrimenkul satışında rekor
        Gayrimenkul satışında rekor
        G.Saray'dan Lookman harekatı!
        G.Saray'dan Lookman harekatı!
        Netanyahu af istemeyecek
        Netanyahu af istemeyecek
        Kuzey Kore'de bunlar gerçekten yasak mı?
        Kuzey Kore'de bunlar gerçekten yasak mı?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        Habertürk Anasayfa