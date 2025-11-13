Galatasaray'dan Ademola Lookman harekatı!
Devre arası için kolları şimdiden sıvayan Galatasaray'ın hedefinde Ademola Lookman bulunuyor. Nijeryalı yıldız, Galatasaray ve İstanbul hakkında bilgi alıyor.
- 1
Galatasaray, ocak ayı transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için rotayı İtalya’ya çevirdi.
- 2
Atalanta forması giyen Ademola Lookman sarı-kırmızılı ekibin hedefinde bulunuyor.
- 3
Nijeryalı yıldızın yakın arkadaşı Victor Osimhen aracılığıyla hem kulüp hem de İstanbul hakkında detaylı bilgi aldığı öğrenildi.
-
- 4
28 yaşındaki sol kanat oyuncusu, bu sezon Atalanta’da zor günler geçiriyor.
- 5
10 resmi karşılaşmada yalnızca 1 gol atabilen Lookman’ın performansındaki düşüş transfer söylentilerini daha da hızlandırdı.
- 6
Avrupa piyasasında 40 milyon Euro değer biçilen yıldız futbolcunun, yeni bir başlangıç arayışında olduğu ifade ediliyor.
-
- 7
Sarı-kırmızılı yönetim, oyuncunun içinde bulunduğu durum nedeniyle ocak ayında masaya oturmak için hazırlıklarını hızlandırdı.
- 8
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi maçlarını yakından takip eden Lookman’ın, özellikle taraftarın ilgisinden etkilendiği belirtiliyor.
- 9
Sosyal medyada Galatasaray’a dair paylaşımlara kayıtsız kalmayan Nijeryalı futbolcu, İstanbul’da oynama fikrine sıcak bakıyor.
-
- 10
Galatasaray cephesi ise resmi görüşmeler başlamadan oyuncunun Atalanta’daki pozisyonunu ve kulübün tavrını yakından izliyor.
- 11
Ocak ayında somut adımların atılması bekleniyor.
- 12