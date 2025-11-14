Gayrimenkul satışında rekor

Gayrimenkul satışı, ekim ayında 310 bin 457 adetle yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Toplam satışın yüzde 52,9'u konut satışı olarak gerçekleşirken konut dışı satışın payı yüzde 47,1 oldu. Bu yıl 3. kez konut satışı, konut dışı satışı geride bıraktı. Konut satışının payı, 2025'in en yüksek oranında gerçekleşti.

Ocak-Ekim döneminde toplam 2 milyon 600 bin 942 gayrimenkul satışı kayıtlara geçti. Bunun 1 milyon 293 bin 33'ü konut satışı, 1 milyon 307 bin 909'u ise konut dışı satış oldu.

10 aylık dönemler incelendiğinde 2025'te tüm zamanların en yüksek gayrimenkul satışı gerçekleşti. 2022 ve 2023 yılları 2025'i takip etti.