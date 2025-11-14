Habertürk
        ÇEYREK ALTIN 9.354,80 %1,15
        Haberler Ekonomi Emlak Gayrimenkul satışında rekor - Emlak Haberleri

        Gayrimenkul satışında rekor

        Yılın ilk 10 ayında toplam 2 milyon 600 bin 942 gayrimenkul satışı gerçekleşti. Konut ve konut dışı gayrimenkulleri kapsayan bu rakam, tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Ekimde konut satışı, toplam satıştan yüzde 52,9 pay alarak yılın bu alandaki en yüksek oranı oldu

        Giriş: 14.11.2025 - 07:12 Güncelleme: 14.11.2025 - 07:15
        Gayrimenkul satışında rekor
        Gayrimenkul satışı, ekim ayında 310 bin 457 adetle yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

        Toplam satışın yüzde 52,9'u konut satışı olarak gerçekleşirken konut dışı satışın payı yüzde 47,1 oldu. Bu yıl 3. kez konut satışı, konut dışı satışı geride bıraktı. Konut satışının payı, 2025'in en yüksek oranında gerçekleşti.

        Ocak-Ekim döneminde toplam 2 milyon 600 bin 942 gayrimenkul satışı kayıtlara geçti. Bunun 1 milyon 293 bin 33'ü konut satışı, 1 milyon 307 bin 909'u ise konut dışı satış oldu.

        10 aylık dönemler incelendiğinde 2025'te tüm zamanların en yüksek gayrimenkul satışı gerçekleşti. 2022 ve 2023 yılları 2025'i takip etti.

