Diyabette yapay pankreas dönemi

Bugün 14 Kasım Dünya Diyabet Günü. İç Hastalıkları ve Endokronoloji Uzmanı Prof. Dr. M. Temel Yılmaz, Türkiye'de 12 milyon diyabet hastası olduğunu belirterek, Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 10 milyonun hastanın tedavi altında olduğunu söyledi.

Prof. Dr. M. Temel Yılmaz

Türkiye'de diyabet görülme sıklığının her 10 yılda yüzde 100 arttığını vurgulayan Prof. Dr. Yılmaz, "Diyabetin artış hızı, dünya ortalamasının 2, Avrupa ortalamasının ise 4 katı kadar. Diyabet dünyada en önemli ilk altı sırada olan ölüm nedeninin dört tanesinin bir numaralı sebebi" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Yılmaz, diyabetin kesin tedavisi noktasında önemli gelişmeler yaşandığını anlatarak, bunlardan ilkinin yapay pankreas, ikincisinin ise kök hücre tedavisi olduğunu söyledi.

Yılmaz, "Bundan sonraki süreç artık yapay pankreas ve kök hücre dönemi olacak" dedi.

Şahin Duman

29 yıldır tip 1 diyabet hastası olan Şahin Duman, yapay pankreastan önce uygulanan tedavi yönteminin kan şekerinin düzenlenmesine yeterli olmadığını ifade ederek, "2007'den 2015'e kadar kablolu insülin pompası kullandım ama bu sistemlerde de kan şekerlerim çok regüle olmadı. Kan şekerim istenen duruma gelmiyordu. 2024'te de yapay pankreasla tanıştım" dedi.

Yaklaşık 1.5 seneden fazladır yapay pankreas kullanan Duman, "Kan şekerlerim gayet iyi gidiyor, bu da çok mutluluk verici bir şey" ifadelerini kullandı.

Janset Burcu Kubat Kırmızıgül

Üniversite öğrencisiyken babasının kaybının ardından tip 1 diyabet tanısı alan Janset Burcu Kubat Kırmızıgül ise 15 yılı aşkın bir süredir diyabetle yaşıyor.

Yapay pankreas kullanan Kırmızıgül'ün sürekli glikoz izleme sistemi sayesinde 2 dakikada bir kan şekeri ölçülüyor. Bu ölçümler doğrudan yapay pankreas sistemine iletiliyor ve algoritma, rezervuarda bulunan insülinden ne kadar gönderilmesi gerektiğine karar veriyor.

DİYABET HASTALARININ 3'TE 1'İ HASTALIĞINDAN HABERSİZ

Diyabet hastalarının 3'te 1'inin şu anda diyabetli olduğunu bilmediğini ancak bu süreç içinde bazı organlarda hasar oluştuğunu kaydeden Prof. Dr. Yılmaz, "Onun için diyabetin kontrolü çok önemli. Diyabet hastaları mutlaka her yıl düzenli olarak bulgu olsun olmasın kontrollerini yaptırmalı. O zaman diyabet çok uzun yıllar 50, 60, 80 sene hiçbir hastalık yapmadan kontrol altına alınabiliyor" diye konuştu.

Diyabetin kaynağını, 21. yüzyılın yeni hayat modelinden aldığını kaydeden Prof. Dr. Yılmaz, hareketsiz yaşam, ekranlar önünde geçirilen uzun saatler, buna bağlı olarak yeme alışkanlıklarının bozulmasıyla insülin direnci, obezite ve obeziteden sonra diyabet görüldüğünü söyledi ve diyabetin büyük bir hızla yayıldığını sözlerine ekledi.