Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Ege’den Doğu’ya, Trakya’dan Anadolu’ya: Türkiye'nin her köşesinden 10 özgün peynir lezzeti ile tanışın!

        Ege'den Doğu'ya, Trakya'dan Anadolu'ya: Türkiye'nin her köşesinden 10 özgün peynir lezzeti ile tanışın!

        Türkiye'nin yöresel peynir dünyası, sabah sofrasından akşam mezesine kadar uzanan zengin bir çeşitlilik sunuyor. Bu metinde, farklı coğrafyalardan gelen ve her biri ayrı bir lezzet hikâyesi barındıran 10 özgün peynir çeşidini bir araya getirdik. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2025 - 08:00 Güncelleme: 14.11.2025 - 08:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Her biri farklı bir üretim geleneğine ve bölgesel kimliğe sahip peynirler, Türkiye’nin gastronomi haritasında önemli bir yer alıyor. Bugün, tanıdık birkaç türün ötesine geçerek farklı tatlar keşfe çıkıyoruz!

        • 2

          MİHALIÇ PEYNİRİ

          Balıkesir ve Bursa çevresinde üretilen Mihaliç peyniri, koyun sütünden yapılır ve sert dokusuyla dikkat çeker. Uzun süre olgunlaştırılarak hazırlanır, bu yüzden rendelenebilir ve bazı tariflerde Parmesan’a alternatif olarak kullanılır. Tuzlu, yoğun ve aromatik bir tada sahiptir.

        • 3

          TULUM PEYNİRİ

          Keçi veya koyun derisine basılarak olgunlaştırılan Tulum peyniri, Anadolu’nun en karakteristik peynirlerinden biridir. Erzincan, İzmir ve Divle gibi yörelerde farklı türleri bulunur. Yoğun tuz oranı ve keskin aromasıyla bilinen bu peynir, genellikle kahvaltılarda veya meze tabaklarında tercih edilir.

        • 4

          KAŞAR PEYNİRİ

          Yarı sert dokusuyla tanınan Kaşar peyniri, özellikle Trakya ve Kars yörelerinde üretilir. Pıhtılaştırılan süt, yoğrularak şekillendirilir ve ardından olgunlaşmaya bırakılır. Taze kaşar yumuşak ve süt kokuluyken, olgun kaşar sert dokusu ve yoğun aromasıyla öne çıkar. Kahvaltıdan tostlara kadar pek çok tarifte kendine yer bulur.

        • 5

          BEYAZ PEYNİR

          Türkiye’nin kahvaltılarının vazgeçilmezi olan Beyaz peynir, koyun, keçi veya inek sütünden hazırlanır. Tuzlu su içinde olgunlaşabilen bu peynir, taze ya da yıllanmış hâliyle sofralara gelir. Her bölgede farklılık gösteren üretim teknikleri sayesinde, Türkiye’nin dört bir yanında birbirinden farklı lezzet profilleriyle karşımıza çıkar.

        • 6

          SEPET PEYNİRİ

          Ege’nin özgün tatlarından biri olan Sepet peyniri, adını kalıplandığı sepet izlerinden alır. Genellikle koyun veya keçi sütüyle yapılır. Yumuşak dokusu, hafif tuzlu tadı ve aromatik kokusuyla özellikle zeytinyağlı kahvaltı sofralarında tercih edilir.

        • 7

          KARS GRAVYER PEYNİRİ

          Kars’ın yüksek yaylalarında üretilen Gravyer peyniri, İsviçre kökenli bir tekniğin Anadolu’ya uyarlanmış hâlidir. Büyük tekerler şeklinde olgunlaşan bu peynir, sarı rengi ve delikli dokusuyla tanınır. Zengin aromasıyla hem kahvaltılarda hem de yemeklerde kullanılabilir.

        • 8

          VAN OTLU PEYNİRİ

          Van ve çevresinde üretilen bu peynir, yabani otların peynire karıştırılmasıyla hazırlanır. Kekik, sirmo ve mendo gibi otlar, peynire eşsiz bir aroma kazandırır. Bölgenin coğrafi koşulları sayesinde doğal olarak mayalanan Van otlu peyniri, kendine has kokusu ve lezzetiyle tanınır.

        • 9

          ÖRGÜ PEYNİRİ

          Erzurum, Diyarbakır ve çevresinde yaygın olan Örgü peyniri, peynirin ince şeritler hâlinde örülmesiyle elde edilir. Hem görünümüyle hem de hafif tuzlu tadıyla dikkat çeker. Genellikle kahvaltılarda ve soğuk tabaklarda sunulur.

        • 10

          LOR PEYNİRİ

          Peynir altı suyunun değerlendirilmesiyle yapılan Lor peyniri, hem ekonomik hem de çok yönlü bir seçenektir. Tuzsuz hâliyle tatlılarda, tuzlu hâliyle böreklerde ve kahvaltılarda kullanılır. Ege’den Doğu Anadolu’ya kadar her bölgede farklı versiyonları görülür.

        • 11

          ÇEÇİL PEYNİRİ

          Tel tel ayrılan dokusuyla tanınan Çeçil peyniri, Doğu Anadolu’nun yaylalarında üretilir. Hafif tuzlu, yumuşak ve lifli yapısı onu hem kahvaltı sofralarının hem de salataların vazgeçilmezi hâline getirir. Özellikle taze tüketildiğinde süt aromasını güçlü biçimde hissettirir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        20 askerimizin naaşları Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı! Şehitlerimizi uğurluyoruz
        20 askerimizin naaşları Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı! Şehitlerimizi uğurluyoruz
        Kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarıları
        Kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarıları
        Gayrimenkul satışında rekor
        Gayrimenkul satışında rekor
        Netanyahu af istemeyecek
        Netanyahu af istemeyecek
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?
        Yangın söndürme pilotu şehit oldu
        Yangın söndürme pilotu şehit oldu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Siz bir de içini görün!
        Siz bir de içini görün!
        G.Saray'dan Lookman harekatı!
        G.Saray'dan Lookman harekatı!
        Eşini ve 2 kızını öldüren polis cinayet büroda sustu!
        Eşini ve 2 kızını öldüren polis cinayet büroda sustu!
        Kuzey Kore'de bunlar gerçekten yasak mı?
        Kuzey Kore'de bunlar gerçekten yasak mı?
        Domenico Tedesco'dan çarpıcı açıklamalar!
        Domenico Tedesco'dan çarpıcı açıklamalar!
        Hegseth: Güney Mızrağı Operasyonu'nu başlatıyoruz
        Hegseth: Güney Mızrağı Operasyonu'nu başlatıyoruz
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        2 çocuk öldü, anne ve baba entübe
        2 çocuk öldü, anne ve baba entübe
        Beşiktaş'ta flaş Rafa Silva gelişmesi!
        Beşiktaş'ta flaş Rafa Silva gelişmesi!
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        Olaylı derbi için 4 yıl 6 ay hapis talebi!
        Olaylı derbi için 4 yıl 6 ay hapis talebi!
        Yargı paketinde hangi düzenlemeler var
        Yargı paketinde hangi düzenlemeler var
        PFDK bahis soruşturması cezalarını açıkladı!
        PFDK bahis soruşturması cezalarını açıkladı!
        Habertürk Anasayfa