Ege'den Doğu'ya, Trakya'dan Anadolu'ya: Türkiye'nin her köşesinden 10 özgün peynir lezzeti ile tanışın!

LOR PEYNİRİ

Peynir altı suyunun değerlendirilmesiyle yapılan Lor peyniri, hem ekonomik hem de çok yönlü bir seçenektir. Tuzsuz hâliyle tatlılarda, tuzlu hâliyle böreklerde ve kahvaltılarda kullanılır. Ege’den Doğu Anadolu’ya kadar her bölgede farklı versiyonları görülür.