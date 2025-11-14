Habertürk
        Hegseth: Güney Mızrağı Operasyonu'nu başlatıyoruz | Dış Haberler

        Hegseth: Güney Mızrağı Operasyonu'nu başlatıyoruz

        ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Güney Mızrağı Operasyonu'nu başlattıklarını ifade etti. Hegseth, bölgeyi koruyacaklarını dile getirdi. ABD ordusu, Karayipler'de uyuşturucu yüklü olduğu ifade edilen teknelere yönelik saldırı düzenlemeye devam ediyor.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 14.11.2025 - 01:56 Güncelleme: 14.11.2025 - 02:32
        Hegseth: Güney Mızrağı Operasyonu'nu başlatıyoruz
        ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Güney Mızrağı Operasyonu'nu başlattıklarını duyurdu.

        Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile harekete geçtiklerini belirtirken, ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM) bünyesinde Güney Mızrağı Operasyonu'nu (Operation SOUTHERN SPEAR) yürüteceklerini ifade etti.

        Karayipler ve çevresinin ABD'nin nüfuz alanında olduğunu işaret eden Hegseth, bu bölgeyi koruyacaklarını dile getirdi.

        Hegseth, açıklamasında narko-terörizmi ortadan kaldıracaklarını belirtti.

        ABD BASININDAN VENEZUELA İDDİASI

        ABD'li üst düzey askeri yetkililerin, Başkan Donald Trump'a, Venezuela topraklarına saldırı dahil "güncellenmiş askeri seçenekleri" sunduğu iddia edildi.

        Amerikan CBS News kanalında yer alan ve konuyla ilgili doğrudan bilgi sahibi kaynaklara dayandırılan habere göre askeri yetkililer, dün Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile bir toplantı gerçekleştirdi.

        Venezuela'ya yönelik son durumun ele alındığı ve bu ülke topraklarına saldırı dahil güncellenmiş tüm askeri seçeneklerin Trump'a iletildiği toplantıda, Karayipler bölgesine yönelik güvenlik adımları masaya yatırıldı.

        Kaynaklara göre söz konusu toplantıya, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı Dan Caine ve diğer üst düzey yetkililer katıldı. Bununla birlikte toplantıda Venezuela'ya yönelik nihai bir karar alınmadı.

        Karayipler'deki hareketlilik

        ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

        ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

        Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

        ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

        ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

