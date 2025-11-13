Hırvatistan'da düşen yangın söndürme uçağının pilotu şehit oldu

Türkiye’ye ait yangın söndürme uçağının Hırvatistan’ın Senj kenti yakınlarında düşmesi sonucu pilot şehit oldu.

Türkiye’ye ait yangın söndürme uçağı Hırvatistan’da düştü. Uçağın pilotu kazada şehit oldu. Hırvatistan basınında yer alan haberlerde, "Air Tractor" model iki Türk yangın söndürme uçağının Rijeka şehri yönünden başkent Zagreb’e doğru hareket ettiği ancak yoğun sis nedeniyle geri dönmek zorunda kaldıkları bildirildi. Uçaklardan birinin Krk Havalimanı’na iniş yaptığı ifade edilen haberlerde, diğer uçağın ise Senj kenti yakınlarında düştüğü belirtildi. Yerel saatle 17.00 sularında kaybolan Air Tractor AT-802 uçağı için arama çalışması başlatıldığı aktarılan haberlerde, pilotun düşmeden hemen önce acil durum çağrısı yaptığı ve kısa süre sonra radardan kaybolduğu belirtildi.

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen itfaiyeciler, yangın söndürme uçağını Senj sınırları içindeki Krivi Put mevkiinde buldu. Hırvatistan İtfaiyeciler Birliği tarafından yapılan açıklamada, "Kazaya ilişkin ihbar 17.06’da ulaştı ve Senj İtfaiyesi derhal bölgeye çıkış yaptı ve uçaktaki yangın kontrol altına alındı. Ne yazık ki saat 18.40 civarında, hayatını kaybeden pilotun cansız bedeni bulundu" denildi.

ÇANAKKALE'DEN HAREKET ETMİŞTİ Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) ait 2 adet AT802 yangın söndürme uçağı, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de planlanmış bakım faaliyeti için 12 Kasım Çarşamba günü saat 10.24'te Çanakkale'den hareket ettiği belirtildi. REKLAM PİLOT ŞEHİT DÜŞTÜ Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hırvatistan'da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) ait yangın söndürme uçağının enkazına Senj yakınlarında ulaşıldığını, pilotun şehit olduğunu bildirdi. Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi: "Hırvatistan'da telsiz irtibatı kesilen OGM'ye ait yangın söndürme uçağımızın enkazına Hırvatistan'ın Senj kenti yakınlarında ulaşılmıştır. Elim kazada şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Orman teşkilatımızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun." "BİR UÇAĞIMIZ BULUTTAN ÇIKARKEN DİĞER UÇAĞIMIZLA İRTİBAT KESİLMİŞTİR" Tarım ve Orman Bakanlığından, planlı bakım faaliyeti için Hırvatistan'da bulunan ve kaza kırıma uğrayarak düşen Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) ait yangın söndürme uçağına ilişkin açıklama yapıldı.

Söz konusu uçağın ABD Airtractor firması tarafından 2023'te üretildiği, tek pilotlu amfibi özellikte yangın söndürme uçağı olduğu kaydedildi. Uçağın, deniz, baraj, göl ve gölet gibi su kaynaklarından 3 ton suyu alıp atma kapasitesine sahip olduğu belirtilen açıklamada, "Uçak 20 adet küçük amfibi uçak satın alma projesi kapsamında Mayıs 2023'te OGM envanterine giren ilk uçaklardan olup benzer tipteki uçaklardan şu ana kadar 12 adedi envantere alınmıştır." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, uçağın mühendislik olarak tek pilotlu görev uçağı şeklinde tasarlandığı, sadece eğitim versiyonları için 2 kişilik modellerinin mevcut olduğu vurgulanarak, Bakanlık envanterindeki 12 uçaktan 5'inde çift kişilik eğitim versiyonunun bulunduğu aktarıldı. Yangın uçaklarının bakımı için Hırvatistan'ın seçilmesine ilişkin açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Uçak için gereken özel bir bakım prosedürünün uygulanması maksadıyla üretici firma tarafından yapılan yönlendirme ve planlama sonucunda seçilmiş bir noktadır. Yetkili bakım merkezi olarak ülkemize en yakın noktada olması da tercih sebebi olmuştur. 1 Mayıs 2025'ten 12 Kasım 2025'e kadar Çanakkale'de yangın görevinde bulunan uçağımız yangın sezonunun bitiminin ardından gelecek bakım prosedürünün yapılması için Hırvatistan'a intikal etmiştir."

Açıklamada, olayın 13 Kasım 2025'te Türkiye saati ile 18.25'te gerçekleştiği anımsatıldı. Zagreb Havaalanı'na girmek için Rijeka Havaalanı'ndan kalkan 2 uçağın Zagreb Havaalanı'na 10 kilometre mesafede meteorolojik şartlar sebebiyle iniş yapamadığı ve kalkış yaptığı Rijeka meydanına tekrar dönüşe geçtiği belirtilen açıklamada, Rijeka Havaalanı yakınlarında iniş için alçalmak üzere 5 bin feet irtifada buluta girmek zorunda kalan uçaklardan birinin buluttan çıktığı ancak diğeri ile irtibatın kesildiği bildirildi. Açıklamada, uçakların olumsuz hava koşullarına rağmen neden havalanmasına izin verildiğine ilişkin ise şunlar kaydedildi: "Kalkış planlamasında pilotlar uçuş rotası ve varış noktasındaki uçuş şartları incelemiş, uygun olduğu görülmüştür. Ayrıca varış noktası olan Zagreb Havaalanı ile görüşülerek hava durumu bilgisi teyit edilmiştir. Bunun üzerine uçuşa karar verilmiş ancak varış havaalanına yaklaşıldığında görüş şartlarının beklenmedik şekilde kötüleştiği ve kuleden iniş için uygun koşulların olmadığı bilgisi alınmıştır. Bunun üzerine tekrar kalkış meydanına dönülmek zorunda kalınmıştır. Geçen süre zarfında hava şartları daha da kötüleşmiş, dönüş için seçilen hava alanı üzeri de bulutla kaplı olduğu için bulut üzerinden alçalma tekniği uygulanmıştır. Bir uçağımız buluttan çıkarken diğer uçağımızla irtibat kesilmiştir."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan’da düşen söndürme uçağında şehit olan pilot için başsağlığı mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başsağlığı mesajında, "Bu akşam Orman Genel Müdürlüğümüze ait bir yangın söndürme uçağının Hırvatistan’da maalesef düştüğü haberini aldık. Bir pilotumuzun şehit olduğu bu elim kazadan derin bir üzüntü duyuyor; şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine, ülkemize ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. MUĞLA'DAKİ UÇAK KAZASINDAN KURTULMUŞTU İHA'nın haberine göre Hırvatistan’da düşen Orman Genel Müdürlüğü’ne ait söndürme uçağının şehit pilotu Hasan Bahar'ın, Ağustos ayında Muğla’nın Yatağan ilçesinde yaşanan uçak kazasından yaralı olarak kurtulduğu ortaya çıktı. Yaklaşık 2,5 ay önce Muğla’da yangın söndürme uçağı ile kaza kırıma uğrayan pilot Bahar, Hırvatistan’daki uçak kazasında şehit düştü. Hırvatistan’daki kazada şehit olan Pilot Hasan Bahar, geçtiğimiz 29 Ağustos tarihinde Muğla’nın Yatağan ilçesi Hacıbayramlar Mahallesi yakınlarında yangın söndürme çalışmalarına katılan söndürme uçağının kaza kırıma uğraması sonucu sağ olarak kurtulup yaralanmıştı. O tarihte yaralı olarak kurtulan Hasan Bahar, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Muğla Valisi İdris Akbıyık, yaralı pilotu hastanede ziyaret etmişti.

FİDAN: BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Tarım ve Orman Bakanlığımıza ait yangın söndürme uçağının Hırvatistan’da düşmesi sonucu şehit olan pilotumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." mesajını yayınladı. YERLİKAYA: ŞEHİDİMİZİN MAKAMI ALİ OLSUN İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabındaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın Hırvatistan'da düşmesi milletçe yüreğimizi yaktı. Kazada şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve orman teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun." KURTULMUŞ: MEKÂNLARI CENNET OLSUN TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hırvatistan'da düşen Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) ait yangın söndürme uçağının pilotu için başsağlığı mesajı yayımladı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarım ve Orman Bakanlığımıza ait yangın söndürme uçağının Hırvatistan'da düşmesi sonucu şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, orman teşkilatına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hırvatistan'da bulunan Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot için başsağlığı mesajı yayımladı. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağı kaza kırıma uğradı. Şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve orman teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi. YILMAZ'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hırvatistan'da bulunan Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot için başsağlığı mesajı yayımladı. Yılmaz, sosyal medya hesabındaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın, planlı bakım faaliyeti için Hırvatistan'dayken meydana gelen elim kaza sonucu düşmesiyle bir pilotumuzun şehit olduğu haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, orman teşkilatımıza ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum."

DURAN: ORMAN TEŞKİLATIMIZA SABIR DİLİYORUM Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Hırvatistan’da Orman Genel Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilota ilişkin sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Duran, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Hırvatistan’da Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilotumuza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Orman Teşkilatımıza sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.” BAYRAKTAR: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın Hırvatistan'da düşmesi sonucu pilotumuzun şehit olduğu haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Pilotumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." KURUM: BAŞIMIZ SAĞOLSUN Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "Hırvatistan'a planlı bakım faaliyeti için giden, Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın düştüğü haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Şehit olan kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun."