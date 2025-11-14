Habertürk
        Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarıları - 14 Kasım Hava Durumu

        Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarıları

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Karadeniz, İç Anadolu'nun orta ve doğu kesimleri, Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nu büyük bölümü gök gürültülü sağanak yağmurun etkisi altında. Yüksek bölgelerde kar yağışı beklenirken; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'da yağışlar kuvvetli olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2025 - 07:28 Güncelleme: 14.11.2025 - 07:28
        Kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarıları
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 17°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 12°

        İzmir

        Güneşli 19°

        Antalya

        Güneşli 22°

        Trabzon

        Yağmurlu 14°

        Bursa

        Güneşli 13°

        Adana

        Parçalı Bulutlu 23°

        Diyarbakır

        Yağmurlu 19°

        Gaziantep

        Bulutlu 14°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 13°

        Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yapılan son değerlendirmelere göre; Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda görülecek yağışların, bu gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayarak; Ordu, Giresun, Sivas ve Tokat çevreleri ile Samsun ve Kayseri'nin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genel olarak yağmur ve sağanak, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sıcaklıklardaki düşüşe bağlı olarak 1200 m üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

        Yazı Boyutu
