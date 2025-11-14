Habertürk
        20 şehidimiz memleketlerinde son yolculuğuna uğurlanıyor | SON DAKİKA HABERİ

        Mürted Hava Üssü'nde resmi törenle şehitlerimizi uğurluyoruz

        Gürcistan'da düşen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağında şehit olan askerlerimizin naaşları, sabah erken saatlerde Ankara'da Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından Mürted Hava Komutanlığı Meydanı'na getirildi. Şehitlerimiz için Mürted Hava Üssü'nde devlet töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi. Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve devlet erkânı, şehit aileleri, siyasiler ile TSK komutası katıldı. Ankara'da defnedilecek 3 şehidimiz dışında 17 şehidimiz, son yolculuklarına uğurlanmak için memleketlerine gönderildi

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2025 - 07:39 Güncelleme: 14.11.2025 - 11:46
        Mürted Hava Üssü'nde şehitlerimizi uğurluyoruz
        Azerbaycan'dan Ankara'ya dönmek üzere havalanan ve içerisinde 20 personelin bulunduğu Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 tipi kargo uçağı, Gürcistan'da düşmüş, 20 askerimiz şehit olmuştu.

        CENAZELER ANKARA'YA GETİRİLDİ

        Gerçekleştirilen arama-kurtarma çalışmalarının ardından şehitlerimizin naaşları dün akşam, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A-400M uçağı ile Gürcistan'dan Ankara'da bulunan Mürted Havalimanı'na iniş yaptı.

        VATANDAŞLAR BAYRAKLARLA KARŞILADI

        Daha sonra şehitlerimizin naaşları, cenaze aracına alınarak Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Adli Tıp Kurumunun önüne kadar uzanan güzergahta trafik polisleri, konvoyu asker selamıyla karşıladı.

        Vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Adli Tıp Kurumu önünde toplandı.

        NAAŞLAR ADLİ TIP KURUMUNDAN AYRILDI

        Şehit askerlerin cenazeleri, Ankara Adli Tıp Kurumu’nda yapılan inceleme ve kimlik tespit işlemlerinin ardından Mürted Hava Üssü’nde düzenlenecek olan askeri tören alanına götürülmek üzere kurumdan çıkarıldı.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitler Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok, Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın ve Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci'nin ailelerine gönderdiği mesajda taziye dileklerini iletti.

        MÜRTED HAVA ÜSSÜ'NDE TÖREN

        Türk bayrağına sarılı cenazeler, resmi tören için Mürted Hava Üssü’nde yapılacak alana getirildi.

        Mürted Hava Komutanlığı Meydanı'nda, saat: 09.00'da başlayan askeri törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve devlet erkânı, şehit aileleri, siyasiler ve TSK komutası katıldı.

        Törende önce şehitlerimizin özgeçmişleri ardındansa şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. 3 şehidimizin cenazesi Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ankara'da, 17 şehidin cenazesi ise memleketlerinde toprağa verileceği bildirildi. 17 şehidimizin cenazeleri memleketlerine uğurlandı.

        ŞEHİTLERİMİZE VEDA EDECEĞİMİZ KENTLER

        Şehit Hv. Plt. Yb. Gökhan Korkmaz İstanbul'da, Şehit Hv. Plt. Bnb. Serdar Uslu Bursa'da, Şehit Hv. Plt. Bnb. Nihat İlgen Kayseri'de, Şehit Hv. Plt. Ütğm. Cüneyt Kandemir Ankara'da, Şehit Hv. Plt. Ütğm. Emre Mercan Eskişehir'de

        Şehit Hv. Uçk. Bkm. Asb. Kd. Bçvş. Nuri Özcan Karabük'de, Şehit Hv. Uçk. Bkm. Asb. Kd. Bçvş. Ümit İnce Ankara'da, Şehit Hv. Uçk. Bkm. Asb. Bçvş. Burak Özkan Niğde'de, Şehit Hv. Uçk. Bkm. Asb. Bçvş. Hamdi Armağan Kaplan Amasya'da, Şehit Hv. Uçk. Bkm. Asb. Bçvş. Akın Karakuş Sakarya'da

        Şehit Hv. Uçk. Bkm. Asb. Bçvş. İlker Aykut Tekirdağ'da, Şehit Hv. Uçk. Bkm. Asb. Bçvş. Emrah Kuran Muğla'da, Şehit Hv. Uçk. Bkm. Asb. Bçvş. Ramazan Yağız Bursa'da, Şehit Hv. Uçk. Bkm. Asb. Üçvş. Emre Altıok Samsun'da, Şehit Hv. Uçk. Bkm. Asb. Üçvş. İlhan Ongan Bilecik'te

        Şehit Hv. Uçk. Bkm. Asb. Üçvş. Berkay Karaca Kırklareli'nde, Şehit Hv. Uçk. Bkm. Asb. Üçvş. Burak İbbiği Çorum'da, Şehit Hv. İkm. Asb. Kd. Çvş. Ahmet Yasir Kuyucu Konya'da, Şahit Hv. Ulş. Uzm. Çvş. Cem Dolapci Ankara'da ve Şehit Hv. Ulş. Uzm. Çvş. Emre Sayın Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlanacak.

        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        Haberi Görüntüle
