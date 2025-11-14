Almanya'dan gelen aileyi ölüme götüren süreç: Neler yedikleri dakika dakika tespit edildi

Böcek Ailesi, Almanya’dan Türkiye’ye tatil için gelmişti. Ortaköy’de yedikleri yemekte zehirlendikleri için ailenin 6 yaşındaki oğlu Muhammet Böcek ile 3 yaşındaki kızı Masal Böcek ile anneleri 27 yaşındaki Çiğdem Böcek’in hayatını kaybettiği ileri sürüldü. Yaşanan vahim olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmasına göre Böcek ailesinin 9 Kasım saat 16.40’ta Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Türkiye’ye giriş yaptığı belirlendi. Böcek ailesi, hiçbir yere uğramadan konakladıkları otele giriş yaptı.

Fotoğraf: DHA

Ardından, 11 Kasım’da 10.08’de otelden ayrıldılar ve 14.20 civarında Ortaköy’deki seyyar midye tezgahından midye yediler. 20 dakika sonra Böcek ailesi ise G.M. isimli işletmeye gitti. Burada çorba içip sucuk kokoreç ve tavuk tantuni yediler. Buradan da 15.17’de ayrılan Böcek ailesi 18.30’da H.S.B. isimli işletmeden lokum alarak 18.43’te otele girdiler.

Fotoğraf: İHA

12 Kasım saat 11.42’de otelden çıkan aile Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi’ne gitti. Anne ve babaya burada, çocuklara ise Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi uygulandı. Daha sonra Böcek ailesi 15.40’ta otele giriş yaptı ve bir daha otelden çıkmadı.

Fotoğraf: DHA

13 Kasım 02.20’de anne Çiğdem Böcek otel lobisinin merdivenlerinde 112 acil yardım hattını aradı. Ambulans 8 dakika sonra otele geldi. Böcek ailesi 03.00’te hastaneye sevk edildi. Otel odasında yapılan incelemelerde lokumlar ve 2 adet kusmuk örneği olay yeri inceleme ekibi tarafından alındı.

Fotoğraf: DHA

SUÇ KAYITLARI KABARIK ÇIKTI

Yapılan çalışmalar sonucunda ailenin yemek yediği işletmenin sahibi Ercan E., midye yedikleri seyyar satıcı Yusuf D. ve ailenin lokum aldığı dükkandaki satışı yapan Fatih T., “taksirle ölüme sebebiyet verme” suçundan gözaltına alındı.

Otel çalışanı ve işletmecisi tanık olarak dinlendi. Ercan E.’nin, “Görevi yaptırmamak için direnme” ve “kasten yaralama” Yusuf D.’nin “Nitelikli Dolandırıcılık” suçundan 11 suç kaydı, Fatih T.’nin ise, “taksirle yaralama” suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelilerin gözaltı süresi de bir gün süreyle uzatıldı.

ÖN OTOPSİ RAPORU AÇIKLANDI

DHA'da yer alan habere göre de Fatih'te oteldeyken zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan aileden, çocuklar Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3) ve anne Çiğdem Böcek hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından cenazelerin ön otopsi raporu tamamlandı.