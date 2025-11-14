40 yaşındaki bir teknik adam olmasına karşın kariyerinde 10 yılı geride bıraktığını ve birçok şey öğrendiğini vurgulayan Tedesco, şöyle devam etti:

"Ben bahane aramam, kaybedersek benim hatamdır çünkü ben hayatımda hep böyleyim. Problemi hep kendimde ararım. Oyuncuların işlerine odaklanmaları gerekiyor. Etkileri olan şeylere odaklanmaları gerekiyor. Sahayı, hava durumunu değiştiremezsiniz. Plzen'de 2 saat farkıyla oynadık. Norveç'te bizim için maç gece yarısı gibi olacak. Ya da hakem... Bizim için hiçbir farkı yok."